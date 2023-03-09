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A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor

Daha önce karavan ve tekne satışı çok konuşulan market zinciri A101, bu kez elektrikli araç satışını duyurdu.

09 Mart 2023 | 17:06
Son Güncellenme: 09 Mart 2023 | 17:33
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A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor

Market zincirleri son dönemde sattıkları ürünlere gündemde. Elektronikten karavana ve hatta tekne satışına kadar ilginç bir portföy sunan market zincirlerinden yeni bir haber var. Bu kez A101 elektrikli araç satışıyla gündemde.

A101 9 Mart'tan itibaren Volta EV1 Elektrikli Araç satışı yaptığını duyurdu. Ürün stoklarının 60 adetle sınırlı olduğu belirtilen broşürde aracın fiyatının ise 119 bin 999 TL olduğu belirtildi.


A101'in sitesinde araçla ilgili şu bilgiler verilmiş:

  • Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç
  • Azami Hız: 45 km/sa
  • Motor Gücü: 2.0 Kw
  • Motor Torku: 4.5 Nm

Boyutlar            

  • Uzunluk: 2300 MM
  • Genişlik: 1090 MM
  • Yükseklik: 1645 MM
  • Kütle: 415 kg
  • Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg
  • Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
  • Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
  • Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah
  • Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
  • Şarj Süresi: 7-8 saat
  • Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
  • Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
  • Menzil: 63 KM 
     
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Broşürde, aracın akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, Led ön farlar, elektrikli yan camlar, açılabilir sunroof ve arka cam, 4.7” renkli tft gösterge paneli, Bluetoothlu müzik çalar gibi özelliklere sahip olduğu da belirtilmiş.
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Volta'nın sitesinde ise araçtan şu fotoğraflar yer alıyor.
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