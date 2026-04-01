Apartmanlarda yeni dönem başlıyor: Borçlar "Kişiye Özel" tebliğ edilecek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, KVKK, apartman ve site yönetimlerinin, aidat veya demirbaş borcu olan bina sakinlerine ait listeleri asansör, bina girişi ve koridor gibi ortak alanlara asmaması yönünde ilke kararı aldı.

Kararda, borçlu listelerinin ortak alanlara asılması, kişisel verilerin ihlali olarak değerlendirildi. Bu listelerde yer alan ad, soyadı, daire numarası ve borç miktarı gibi bilgilerin üçüncü kişiler tarafından da görülebildiğine dikkati çekildi.

Muhatabı belli olmayan bir kesime kişisel verilerin ifşa edilmesinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği ifade edilen kararda, bu tür duyuru ve listelerin ortak kullanım alanlarından ivedilikle kaldırılması talep edildi.

Apartman ve site sakinlerinin borçlarına yönelik bilgilendirmelerin kanuna uygun yürütülmesi gerektiği aktarılan kararda, kişisel verileri açıkça panolara asmaya devam eden apartman ve site yönetimleri hakkında idari para cezası ve cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

"Aidat takibi için hukuki imkanlar var"

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Başkanı Yahya Sağır, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, apartman ve site yönetimlerinin bugüne kadar tahsilatı hızlandırmak ve kat maliklerini bilgilendirmek amacıyla bina girişleri, asansörler, panolar ve benzeri ortak alanlarda sıklıkla borç duyurusu yaptığını söyledi.

KVKK kararında, ad, soyadı, daire numarası, borç tutarı, gecikme bilgisi ve bağımsız bölümle ilişkilendirilebilecek çeşitli bilgilerin kişisel veri niteliği taşıdığına işaret edildiğini belirten Sağır, bu bilgilerin ortak kullanım alanlarında ilan edilmesinin yalnızca kat maliklerine değil, üçüncü kişilere de açık bir görünürlük oluşturduğunu aktardı.

Sağır, kararda, bu tür verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk, ölçülülük, belirli amaçla işleme ve veri minimizasyonu ilkelerine uyulması gerektiğine dikkati çekerek, apartman ve site yönetimlerinin şeffaflık yükümlülüğü bulunduğunu ancak bu yükümlülüğün kişisel verilerin aleni hale getirilmesi anlamına gelmediğini dile getirdi.

Kat maliklerinin bilgi alma hakkının bulunduğunu, yönetimlerin de gelir gider süreçlerini şeffaf biçimde yürütmesi gerektiğini bildiren Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"Buna rağmen şeffaflık başka, kişisel veriyi ifşa etmek başka şeydir. Bir kişinin borç durumunun bina girişinde, asansörde veya panoda herkese açık şekilde sergilenmesi, misafirler, ziyaretçiler, taşeron çalışanlar ve ilgisiz üçüncü kişiler bakımından da erişilebilir hale gelmektedir. Bu da açık şekilde hukuki risk doğurmaktadır."

Sağır, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında aidat ve ortak gider borçlarının takibi için yönetimlerin dava, icra takibi ve gecikme tazminatı gibi hukuki imkanlara sahip olduğunu hatırlatarak, borç tahsilatında kullanılacak yöntemin hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.

Karar sonrası artık borç bilgilerinin ortak alanlara asılması uygulamasına son verilmesi, mevcut listelerin kaldırılması ve bunun yerine yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği kapalı iletişim kanallarının kullanılması gerektiğini aktaran Sağır, şunları kaydetti:

"Özellikle profesyonel site ve toplu yapı yönetimlerinin bu karar sonrasında iletişim ve duyuru yöntemlerini revize etmesi gerekiyor, kapalı devre dijital yönetim sistemleri, kişiye özel SMS ve e-posta bilgilendirmeleri, güvenli malik panelleri veya yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiği uygulamalar bundan sonraki süreçte çok daha önemli hale gelecektir."