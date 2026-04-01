Efsane telefon markası Türkiye’ye geri döndü: Yıllar sonra yeniden satışta

Uzun süredir Türkiye pazarında yer almayan Motorola, yeni modelleriyle yeniden sahneye çıktı. Edge 70 ve katlanabilir Razr 60’ı piyasaya sunan marka, premium segmentte rekabeti artırmaya hazırlanırken, açıklanan fiyatlar da dikkat çekiyor.
1 İki model ön siparişe açıldı
Motorola'nın Türkiye pazarına geri dönmesiyle birlikte akıllı telefon alanındaki rekabetin de hızlanması bekleniyor.
Markanın Türkiye’de ön siparişe sunduğu yeni modellerden Edge 70, gelişmiş kamera sistemi ve performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Katlanabilir tasarımıyla öne çıkan Razr 60 ise premium segmentte Samsung Galaxy Z Flip serisine doğrudan rakip olması bekleniyor.
2 Motorola Razr 60 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
Dikey katlanabilir formda tasarlanan Razr 60, 6,9 inç 120 Hz ana ekran ve 3,6 inç kapak ekranına sahip. MediaTek Dimensity 7400X işlemciyle çalışan model, 4500 mAh batarya kapasitesi sunarken, deniz mavisi ve açık gökyüzü renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Modelin 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan standart versiyonu 49 bin 999 TL’den satışta.
Desenli arka tasarıma sahip ve kulaklık hediyesiyle gelen Swarovski özel serisinin fiyatı ise 59 bin 999 TL olarak belirlendi.
3 Motorola Edge 70 özellikleri ve satış fiyatı
Performans odaklı kullanıcıları hedefleyen Motorola Edge 70 ise 6,7 inç 120 Hz ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 50 MP çözünürlüklü kamera sistemiyle satışa sunuldu. Model, Türkiye’de yeşil ve gri renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.
Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip standart versiyonu 49 bin 999 TL olarak belirlendi.
Farklı arka tasarıma sahip ve Moto Buds kulaklık hediyesiyle sunulan Swarovski özel serisi ise 59 bin 999 TL’den satışa çıkıyor.