Efsane telefon markası Türkiye’ye geri döndü: Yıllar sonra yeniden satışta

Performans odaklı kullanıcıları hedefleyen Motorola Edge 70 ise 6,7 inç 120 Hz ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 50 MP çözünürlüklü kamera sistemiyle satışa sunuldu. Model, Türkiye’de yeşil ve gri renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip standart versiyonu 49 bin 999 TL olarak belirlendi.

Farklı arka tasarıma sahip ve Moto Buds kulaklık hediyesiyle sunulan Swarovski özel serisi ise 59 bin 999 TL’den satışa çıkıyor.