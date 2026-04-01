"Netanyahu İsrail'i içeriden parçalıyor"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, yaptığı basın açıklamasında Lapid, aksi yöndeki iddialarına rağmen Netanyahu'nun Orta Doğu'da gerçek anlamda hiçbir değişiklik yapmayı başaramayıp sürekli başarısız olduğunu ifade etti.

Lapid, Netanyahu'nun İran'a karşı zafer elde etme kapasitesine sahip olmadığını dile getirerek, "Netanyahu stratejik bir kararlılığa ulaşacak durumda değil. Onun, (İran ve Lübnan'daki saldırıları) bu işi kıvıramayacağı gerçeğini kabul etme vaktimiz gelmiştir." şeklinde konuştu.

Eski İsrail Başbakanı Lapid, "Netanyahu zafer kazanmak bir yana İsrail’i içeriden parçalıyor." ifadesini kullandı.

Lapid, Netanyahu hükümetini, orduda asker açığı yaşanırken Tevrat Okulu (Yeşiva) öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasına yönelik bir yasayı çıkarmaya çalışmakla ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) eğitimi için İsrail vatandaşlarından yaklaşık 255 milyon dolar çalmaya teşebbüs etmekle suçladı.

"Kendi rolünü yerine getirmekte defalarca başarısız olan kişi ise Netanyahu'nun kendisidir." diyen Lapid, hükümetin sahada karşı karşıya bulunduğu durumu ise şu sözlerle eleştirdi:

"7 Ekim'den (2023) önce Hizbullah, Lübnan'dan bize roket atıyordu. Bugün de Hizbullah Lübnan'dan bize roket atıyor. 7 Ekim'den önce Hamas, Gazze'yi kontrol ediyordu ve on binlerce kişilik bir ordusu vardı. Bugün de Hamas, Gazze'yi kontrol ediyor ve on binlerce kişilik bir ordusu var. 7 Ekim'den önce İran'ın başında (Ali) Hamaney adında bir dini lider vardı. Bugün de İran'ın başında (Mücteba) Hamaney adında bir dini lider var."