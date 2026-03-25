Araçlarda ses sistemi cezası ne kadar? Ses sistemi cezası kalktı mı 2026?

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe giren 7574 sayılı düzenleme ile araç sahiplerini ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle birlikte en çok tartışma yaratan konulardan biri de araçlarda ses sistemlerine yönelik cezalar oldu. Kamuoyunda tartışmalara neden olan konuyla ilgili son gelişmeler de merak ediliyor. Peki, ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi cezası ne kadar?

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri, araçlardaki standart dışı ses sistemleri ve yüksek sesle müzik dinlenmesi oldu. 

Düzenlemeye dair detaylar ve cezai yaptırımlar gündemdeki yerini korurken, sürücüler “ses sistemi cezası kalktı mı, araçlarda ses sistemi cezası ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

1 Ses sistemi cezası kalktı mı?

Sürücülerin en çok merak ettiği başlıklardan biri, araçlardaki ses sistemi cezasının kaldırılıp kaldırılmadığı oldu. Araçta yüksek sesle müzik dinlenmesi ya da standart dışı ses sistemlerinin kullanılması nedeniyle uygulanan cezaların ertelendiğine yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

2 Araçlarda ses sistemi cezası ne kadar?

27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle birlikte cezalar önemli ölçüde artırıldı ve kademeli hale geldi. Ayrıca denetimlerin de daha sıkı şekilde uygulanacağı ifade edildi.

3 Araçlarda ses sistemi cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesi kapsamında, araç içinde çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik açılması ya da standartlara uygun olmayan ses sistemlerinin kullanılması yasak.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde artık sadece polis tutanakları değil, EDS sistemleri ve desibel ölçüm cihazlarından elde edilen kayıtlar da delil olarak kullanılacak.

4 21 bin TL'ye varan ceza kesilebilir

  • Araç teknik olarak standart olsa bile, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 3.000 TL olarak uygulanıyor.
  • Araca sonradan takılan amfi, büyük hoparlörler veya yönetmeliğe aykırı ses sistemlerinin kullanılması ya da araçta bulunması durumunda ceza 21.000 TL.
  • Bu cezanın uygulanması halinde araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.
  • Aracın yeniden trafiğe çıkabilmesi için standart dışı ekipmanların sökülmesi gerekiyor.
  • Düzenlemeye göre bu tür sistemlerin sadece araçta bulunması bile ceza için yeterli sayılıyor. Ses sistemi kapalı olsa bile teknik aykırılık tespit edilirse 21.000 TL ceza kesilebiliyor.

5 Sürücünün ehliyetine el konulacak

Yeni düzenlemeye göre bu kuralın bir yıl içinde 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde yaptırımlar ağırlaşacak. Buna göre, her ihlalde 20 bin TL - 21 bin TL arasında para cezası uygulanacak.

Ayrıca sürücünün ehliyetine her seferinde 30 gün süreyle el konulacak.
