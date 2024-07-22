Bursa'da üretilecek: Yeni Duster Türkiye yollarına çıkıyor

Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G versiyonları ile yollarda olacak. İşte markadan yapılan açıklamaya göre aracın özellikleri:



1 SEÇENEKLER Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilkini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni Renault Duster iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıkıyor. 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Açıklamaya göre Renault Duster’da 145 hp güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Renault Duster'ın Renault'nun 2027'ye kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

2 'TÜRKİYE'NİN DUSTER'I DEDİK MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon Euro’luk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ise Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster, Türkiye’nin dört bir yanında, Türkiye’nin birbirinden güzel coğrafyalarında yollara çıkıyor. Maceraseverler için 4X4 versiyon ile zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech Full Hbyrid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.” dedi.

3 TASARIM Açıklamaya göre model 17 inç veya elmas kesim alüminyum 18 inç jant seçeneklere sahip. 4x4 versiyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve 4x4 logosuyla birlikte özel ön tampon dizaynı ile geliyor. Model, hem uzunlamasına hem de enine kullanım için tasarlanan maksimum 80 kg kapasiteli modüler tavan raylarıyla donatılıyor. Tüm modellerde ses izolasyonunu artıran davlumbaz kaplamalar ve ön köşelerle gövde iskeleti arasında köpük dolgular ve akustik yalıtım özelliklere sahip bir ön cama sahip.

4 İÇ MEKAN Yeni Renault Duster'ın iç mekânı; Titanyum Gri vurgulara sahip modern bir ön konsol, gri vurgulu özel koltuk döşemeleri ve koltuk sırtlığının üst kısmına entegre edilen Renault logosu gibi özel ayrıntılar taşyıor. Kabinin farklı noktalarında (ön konsol, orta konsol, bagaj) 6 bağlantı noktasından oluşan yeni YouClip çok yönlü sabitleme sistemi bulunuyor.

5 CMF-B Platformu Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen bilgi-eğlence donanımlarına sahip. Açıklamaya göre CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Model 4,34 metrelik uzunluk, 520 litreye varan bagaj hacmi ve iç mekânında ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanına sahip.

6 MOTOR SEÇENEKLERİ Yeni Renault Duster üç farklı motor seçeneğine sahip. Açıklamada "145 hp güç üreten tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahip olan model, içten yanmalı bir araca göre %40 a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin %80'ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor" deniliyor. Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4X4 güç-aktarma sistemiyle de sunuluyor. 3 silindirli turbo benzinli motoru daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklendi. Bu versiyonun ortalama tüketimi 6 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 136 gr/km.

7 4X4 Özellikleri Yeni Renault Duster beş off-road moduna sahip: Auto, Eco, Off-Road, Çamur&Kum ve Kar. Açıklamaya göre 4X4 versiyonda bulunan gelişmiş ekran; 360’ kameraya doğrudan erişim sağlarken, sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri aktarıyor. Açıklamada "Her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı 4X4’e daha etkili bir tutuş sağlıyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip" deniliyor.

8 Güvenlik özellikleri Yeni Renault Duster’da 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi bulunuyor. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far, otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikleri var.