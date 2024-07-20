Bugün Türkiye'de satışa çıkıyor: Honda fiyatını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda SH125i modeli gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da 166 bin 500 liralık fiyatıyla bayilerdeki yerini alacak. Şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik modelin start-stop özelliğine sahip motoru yakıt ekonomisi hedefliyor. Açıklamaya göre yeni modelde 28 litrelik depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri yer alıyor.

Şirketin açıklamasında "Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor" denildi.