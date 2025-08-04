BYD'nin ana vatanındaki serisi bozuldu

Şirket, geçtiğimiz ay toplam 341 bin 30 araç teslim ederek, hazirandaki 377 bin 628 teslimatın gerisinde kaldı. Bu düşüş, yıl başından bu yana süregelen istikrarlı artış trendini sona erdirdi.

CNBC'nin haberine göre BYD’nin temmuz ayı teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre ise büyük oranda sabit kaldı.

BYD, mayıs ayında bazı giriş seviyesi elektrikli ve hibrit modellerinde yaklaşık yüzde 30 oranında indirime gitmişti. Bu hamle, diğer üreticileri de benzer adımlar atmaya yönlendirdi.

Benzer şekilde, Li Auto ve Nio da temmuz ayında düşüş bildiren markalar arasında yer aldı.

Li Auto’nun Temmuz teslimatları 30 bin 731 adetle, Haziran’daki 36 bin 279’un altında kaldı.

Şirketin yıllık bazdaki düşüşü ise yüzde 39,7 olarak kaydedildi. Bu, Li Auto’nun art arda ikinci aylık düşüşü oldu.

Çin'in otomobil karnesi

Nio da Temmuz ayında 21 bin 17 araç teslim etti.

Öte yandan bazı üreticiler Temmuz ayında artış bildirdi.

Xiaomi, Temmuz ayında 30 binden fazla araç teslim ederek hazirandaki 25 bin teslimatı geride bıraktı. Bu artış, şirketin temmuz başında piyasaya sürdüğü YU7 SUV modeliyle ilişkilendirildi.

Xpeng ise Temmuz ayında 36 bin 717 araç teslim ederek rekor kırdı.

Huawei destekli Harmony Intelligent Mobility Alliance da temmuz ayında toplam 47 bin 752 araç teslim ettiğini duyurdu. Bu satışların büyük çoğunluğu, Aito markasının Wenjie serisi tarafından gerçekleştirildi. Aito, temmuz ayında 40 bin 753 araç teslim etti.

Avrupalı üretici Stellantis tarafından desteklenen Leapmotor ise temmuz ayında 50 bin 129 araç teslim ederek bugüne kadarki en yüksek aylık satışını elde etti.

Geely bünyesindeki Zeekr ise temmuz ayında 16 bin 977 araç teslim ederek önceki aya kıyasla sabit kaldı.