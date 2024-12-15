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Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araç? İncelemede

Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yanında Chery Tiggo 8 Pro Max var. İşte yorumları:

15 Aralık 2024 | 00:06
Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araç? İncelemede

 

Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max Chery, 2022 yılında D-SUV segmenti için Tiggo 8 Pro modelini çıkarmıştı. Pro Max versiyonu ise bu yılın başlarından itibaren piyasada görülüyor. Dünya genelinde 80'in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Bu rakamlar tabii ki Avrupalı diğer markaları korkutmuyor değil. Bir çok Avrupalı marka fiyatlarının baz modeli üzerine donanımlarını eklerken Chery inanılmaz donanımlarını neredeyse baz modelinde gösteriyor.

2 Chery Tiggo 8 Pro Max Avantgarde

Chery Tiggo 8 Pro Max Avantgarde Chery Tiggo 8 Pro Max Avantgarde, şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Işık ve düzleştirilmiş bir logoyla modern bir görünüme sahip. Ayrıca aracın farları ve ızgara tasarımı birleşerek gece gökyüzünde ilerleyen göktaşı benzeri etkileyici bir etki yaratıyor. TIGGO 8 Pro Max’in arka cephesini ise boydan boya uzanan bir arka aydınlatma tasarımı süslüyor. 19 inç boyutundaki hafif alaşım jantlar sportif ve gösterişli bir görünüm kazandırırken, beraberindeki Continental lastikler, yol tutuşu ve sürüş stabilitesini artırıyor. Tiggo 8 Pro Max heybetli bir görünüme sahip.

3 ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER Isıtmalı ve elektrikli dış aynalar, elektrikli ve panoramik açılır tavan, dinamik viraj sinyalleri ve otomatik hız ayarına sahip ön silecekler gibi özelliklerle donatılmış. LED farlar ve arka lambalar, yüksek monte edilmiş stop lambası, çift arka sis lambası ve tavan rayları ile hem estetik hem de fonksiyonellik sunuyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve gizlilik camı, kullanıcıya ekstra konfor sağlıyor. 4720 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde 1705 mm yüksekliğinde dev bir araç.

4 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN Modelin güncellenen 24,6 inç boyuta sahip çift ekranı, daha geniş bir görüş alanı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca yapay zekâ destekli Türkçe sesli komut sistemi kullanım kolaylığını desteklerken, gelişmiş chipset çalışma performansını iyileştiriyor. Head-Up Display özelliği ile hız, navigasyon ve daha birçok önemli bilgi doğrudan cama yansıtılıyor, böylece gözünüzü yoldan ayırmadan sürüşe odaklanabilirsiniz. Ayrıca 12V güç çıkışı, akıllı ses kontrolü, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, 8 hoparlörlü ses sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler de mevcut.

5 HIZLANMA

HIZLANMA Chery Tiggo 8 Pro Max, 1,6 litrelik 4 silindirli motor 275 Nm tork ve 145 beygir güç üretiyor. 10,6 saniyede 0’dan 100 km hıza ulaşıyor. Maksimum hızı ise 190 km. Bu güçlü motor, 7.6 litre yakıt tüketimi ile verimli bir sürüş sunuyor ama şehiriçi dur kalk trafikte 10-11 litre yaktığını gördük biz. 57 litrelik bir yakıt deposuna sahip. Şahsi fikrim bu dev otomobile bu motorun biraz ağır kaldığı. Evet hızlanıp yol aldığında bir sorun yok ama ani tepkilerde otomobilin motor gücü biraz düşük kalıyor diyebiliriz. Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ve çevrimdışı akıllı sesli asistan, sürüş anını sürücüye kolaylaştırıyor diyebiliriz.

6 Güvenlik özellikleri ve bagaj

Güvenlik özellikleri ve bagaj Gelişmiş fren asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve akıllı adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleri, sürüş esnasında maksimum güvenlik sağlıyor. Ayrıca, 540° kamera sistemi ve otomatik kararan dikiz aynaları, park ve sürüş konforuna katkı sağlıyor. Ben ekrandaki bu kamera sistemine bayıldım. Giderken bile istediğinizde etrafınızda olup biten her şeyi görebiliyorsunuz. Ama gözünüz fazla bilgi ekranına kaydığında hemen yola daha fazla bakmanız için sizi uyarıyor. Araç, toplamda 479 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu hacim 1216 litreye kadar çıkabiliyor.
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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
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