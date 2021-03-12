Alman lüks otomobil üreticisi Daimler AG’nin, Çin’de yaklaşık 2,6 milyon Mercedes-Benz markalı otomobil ve SUV’u acil durum arama yazılımında bir sorunu gidermek için servislere geri çağırma kararı aldığı bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Daimler AG, Mercedes-Benz markalı araçlarda otomatik acil durum arama özelliğinin bir kaza durumunda kurtarma ekiplerine güncel olmayan konum bilgisi paylaşma ihtimaline karşı Çin’deki 2,6 milyon aracını geri çağırma kararı aldı.

Daimler, aynı sebepten dolayı geçen ay ABD’de, 2016’dan beri satılan 1,29 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. AA