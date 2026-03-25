Emekliye ÖTV’siz araç son durum 2026: Emeklilere ÖTV’siz araç verilecek mi, şartlar neler?

2026 itibarıyla emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alma hakkı tanıyan herhangi bir yasal düzenleme yürürlükte bulunmuyor. TBMM’ye bu yönde kanun teklifi sunulmuş olsa da henüz kabul edilip yasalaşan bir durum yok.

Bu nedenle Resmi Gazete’de yayımlanmış ve uygulamaya alınmış bir düzenleme de bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan "emeklilere ÖTV’siz araç verilecek" iddiaları ise şu an için resmi bir dayanağa sahip değil.