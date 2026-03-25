Emekliye ÖTV’siz araç son durum 2026: Emeklilere ÖTV’siz araç verilecek mi, şartlar neler?

Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç iddiaları yeniden tartışma konusu oldu. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle düzenlemeye ilişkin süreç merak edilirken, "Emekliye ÖTV’siz araç verilecek mi?", "Düzenleme Meclis’e sunuldu mu?" gibi sorulara yanıt aranıyor.
1 Emeklilere ÖTV’siz araç düzenlemesi tüm emeklileri kapsıyor mu?
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.
Ancak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayacağı netleşti. Teklifte, SSK (4/1-a) emeklileri ile memur emeklilerinin (Emekli Sandığı) kapsam dışında bırakıldığı öğrenildi.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme ise henüz yasalaşmış değil. Teklifin kabul edilmesi halinde ilgili komisyonlarda ele alınması bekleniyor.
2 Emeklilere ÖTV'siz araç verilecek mi?
2026 itibarıyla emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alma hakkı tanıyan herhangi bir yasal düzenleme yürürlükte bulunmuyor. TBMM’ye bu yönde kanun teklifi sunulmuş olsa da henüz kabul edilip yasalaşan bir durum yok.
Bu nedenle Resmi Gazete’de yayımlanmış ve uygulamaya alınmış bir düzenleme de bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan "emeklilere ÖTV’siz araç verilecek" iddiaları ise şu an için resmi bir dayanağa sahip değil.