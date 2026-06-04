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Kilosu 2 bin TL! Fiyatına rağmen talebine yetişilemiyor

Genellikle nisan ve mayıs aylarında toprak yüzüne çıkan keme mantarı, bu yılki bol yağışların etkisiyle Şanlıurfa'da haziran ayında da tezgahlarda yer buldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kilosu 2 bin TL! Fiyatına rağmen talebine yetişilemiyor

Patatesi andıran görünümüyle bilinen ve yer altında yetişen keme mantarı, yağışların etkisiyle dağlık alanlarda toplanarak tezgahlara taşınıyor. Kalitesine göre kilogramı bin ile 2 bin lira arasında değişen ürün, yüksek fiyatına rağmen alıcı bulmaya devam ediyor.

1 Keme kebabına dönüştürülüyor

Keme kebabına dönüştürülüyor

Toplandıktan sonra tezgahlarda satışa sunulan keme mantarı, lokantacılar tarafından alınarak keme kebabına dönüştürülüyor. Kebap ustaları bu özel mantarı etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve yeşil soğanla servis ediliyor. 

Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.

2 "Fiyatı bin liradan başlıyor, bin 500, bin 700, 2 bin liraya kadar devam ediyor"

"Fiyatı bin liradan başlıyor, bin 500, bin 700, 2 bin liraya kadar devam ediyor"

Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, "Keme mantarının suyu göze faydalıdır. Göze damlatıldığı zaman çok fayda sağlar. Tadı çok güzel ve yüksek proteinlidir. Fiyatı bin liradan başlıyor, bin 500, bin 700, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Bu keme mantarını genellikle lokantacılar alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul'a, Adana'ya, Mersin'e keme mantarını gönderiyoruz" dedi.

3 "İlaç da yapılıyor"

"İlaç da yapılıyor"

Müşterilerden Halil Çalışkan, "Bu keme mart ve nisan aylarında boş arazilerde ortaya çıkan patates görünümlü şifalı bir mantar türüdür. Bundan kebap yapılıyor, ilaç yapılıyor. Çok faydalı olan bir besin olduğu için biz de gelip aldık" ifadelerini kullandı.

4 "Taleplere yetişemiyoruz"

"Taleplere yetişemiyoruz"

Kentin kebap ustalarından Ümit Bozkurt, "Keme kebabının iki aylık ömrü vardır. Nisan ve mayıs ayıdır. Bahar aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Keme kebabı şifa deposudur. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. 

Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını, arazilerde topladıktan sonra buraya getirip kebap yaparız. İki şekilde kebabını yapıyoruz, biri tike diğeri ise haşhaş şeklinde olanıdır. Yanında garnitür olarak yeşil soğan, limon, biber ve köz domates servis ediliyor. Yanında isteyen nane ve maydanozda tüketebiliyor. Bu kebap Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir kebap çeşididir" dedi.

5 "2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketiliyor"

"2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketiliyor"

Lokanta işletmecisi Necip Özbek ise, "İnanılmaz bir taleple karşı karşıyayız. Tabi çok pahalı bir ürün, bunun şu anda fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasındadır. Yani 2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketildiği için bazen taleplere yetişemiyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turistleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu keme kebabı, ender bulunan bir ürün olduğu için bazen taleplere maalesef yetişemiyoruz" şeklinde konuştu.
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