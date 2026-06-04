Kilosu 2 bin TL! Fiyatına rağmen talebine yetişilemiyor

Lokanta işletmecisi Necip Özbek ise, "İnanılmaz bir taleple karşı karşıyayız. Tabi çok pahalı bir ürün, bunun şu anda fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasındadır. Yani 2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketildiği için bazen taleplere yetişemiyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turistleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu keme kebabı, ender bulunan bir ürün olduğu için bazen taleplere maalesef yetişemiyoruz" şeklinde konuştu.