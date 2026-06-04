335 metrelik dev kruvaziyer Bodrum'da: 2 bin 124 turist karaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizmindeki hareketliliğini sürdürürken, Bahama bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki "Aroya" adlı dev yolcu gemisiyle 2 bin 124 ziyaretçiyi ağırladı.
1 Bahama bayraklı dev gemi Bodrum Limanı'nda
Bahama bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
2 2 binden fazla yolcu bulunuyor
Antalya Limanı'ndan gelen gemide çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 124 yolcu ile 1047 personelin bulunduğu belirtildi.
3 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
4 Bir sonraki durak İstanbul Limanı olacak
Gece ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının İstanbul Limanı olacağı öğrenildi.