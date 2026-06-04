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  • 335 metrelik dev kruvaziyer Bodrum'da: 2 bin 124 turist karaya çıktı

335 metrelik dev kruvaziyer Bodrum'da: 2 bin 124 turist karaya çıktı

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Bodrum, "Aroya" adlı gemiyle gelen 2 bin 124 ziyaretçiyi karşıladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
335 metrelik dev kruvaziyer Bodrum'da: 2 bin 124 turist karaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizmindeki hareketliliğini sürdürürken, Bahama bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki "Aroya" adlı dev yolcu gemisiyle 2 bin 124 ziyaretçiyi ağırladı.

1 Bahama bayraklı dev gemi Bodrum Limanı'nda

Bahama bayraklı dev gemi Bodrum Limanı'nda

Bahama bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

2 2 binden fazla yolcu bulunuyor

2 binden fazla yolcu bulunuyor

Antalya Limanı'ndan gelen gemide çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 124 yolcu ile 1047 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek

Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

4 Bir sonraki durak İstanbul Limanı olacak

Bir sonraki durak İstanbul Limanı olacak

Gece ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının İstanbul Limanı olacağı öğrenildi.
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