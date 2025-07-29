ARA
ÖTV değişikliği sonrası hangi modellerin fiyatı düştü?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı modellerin fiyatı arttı, bazı modellerin ise fiyatı düştü. Peki, fiyatı düşen marka ve modeller hangileri?

29 Temmuz 2025 | 11:29
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 11:30
ÖTV değişikliği sonrası hangi modellerin fiyatı düştü?

Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV düzenlemesi bazı modellerde indirimler yaratırken, orta ve üst segmentte ise fiyat artışları oldu.  Düzenlemeyle yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. Peki, hangi modellerin fiyatı düştü?

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti.

ÖTV değişikliği sonrası hangi modellerin fiyatı düştü?-1

Citroen C3 Aircross

Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

ÖTV değişikliği sonrası hangi modellerin fiyatı düştü?-2

Toyota C-HR Hybrid

Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu.

ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında da fiyat artışları gözlemleniyor.

