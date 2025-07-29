ÖTV değişikliği sonrası hangi modellerin fiyatı düştü?

Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV düzenlemesi bazı modellerde indirimler yaratırken, orta ve üst segmentte ise fiyat artışları oldu. Düzenlemeyle yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. Peki, hangi modellerin fiyatı düştü?

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti.

Citroen C3 Aircross

Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

Toyota C-HR Hybrid

Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu.

ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında da fiyat artışları gözlemleniyor.