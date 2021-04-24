Peugeot’nun ticari araçlar sınıfındaki modellerin Rifter’e KOBİ’lere özel 20 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Peugeot’dan yapılan açıklamada, “Active PRO paketine sahip Peugeot Rifter’ların, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, araçta 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü ‘Magic Wash’ silecekler standart olarak yer aldığı bildirildi.

Rifter’da geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alanın, saklama alanı olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip etmeye imkân tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik şanzımanıyla sistem tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Rifter’da yer alan teknolojiler arasında Aktif Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve Akıllı Far Asistanı da bulunuyor. Ayrıca, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi hem güvenliği hem de konforu destekliyor.”