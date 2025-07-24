Yeni ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatları değişti: Fatura kesilenler de etkilendi mi?

Yeni düzenleme, otomobil sektöründe önemli değişiklikler getiriyor. Yeni vergi dilimleri ve matrahlar belirlenirken, içten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve pick-up tipi araçların ÖTV oranları baştan aşağı yeniden düzenlendi.

Hangi Araçlarda Ne Kadar Değişim Var?

İçten Yanmalı Motorlar: ÖTV matrahları ve oranları değiştirildi; yeni oranlar yüzde 70 ile yüzde 200 arasında değişiyor.

Pick-up Tarzı Araçlar: ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

Elektrikli Araçlar: Yüzde 25, 55, 65 ve 75 seviyelerinde yeni ÖTV oranları geçerli olacak.

Aracını Teslim Almayanlar Ne Yapacak?

Son günlerde sıfır araç alanların en büyük sorularından biri, yeni ÖTV'den etkilenip etkilenmeyecekleri. Bazı araçlarda ÖTV dilimi düştüğü için fiyatlar gerilese de, birçok modelde ÖTV arttığı için fiyatlar yükselecek.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'in açıklamasına göre, ÖTV bireysel olarak ödeniyor. Yani, bir araç müşteri tarafından satın alındığında, bayiler araç sahibi adına ÖTV ödemesini yapıyor. Otomobil üretildiğinde distribütörün ÖTV için herhangi bir ödeme yapmadığını, yalnızca kanundan doğan KDV ödemelerinin yapıldığını belirtiyor.

Şahin, faturası kesilmiş olsa bile, ÖTV'si henüz müşteri adına yatırılmayan araçlarda yeni ÖTV oranlarının geçerli olacağını vurguluyor. Bu durumda, sadece fatura kesilmiş olması, yeni ÖTV'den muaf olmak için yeterli olmayacak.