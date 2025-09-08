TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "bir otomobilden fazlası" için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'de elde ettikleri başarının yanında küresel rekabette de yerlerini almak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Karakaş, şu bilgileri verdi:

"Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 Mayıs'ta Stuttgart'ta Togg Europe GmbH'yi kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa'da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz."

GÜVENLİK STANDARTLARI

Gürcan Karakaş, T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını belirterek, yola çıktıkları ilk andan itibaren araçları en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarladıklarının altını çizdi. Karakaş, dolayısıyla bu sonucun da kararlılıklarının en somut kanıtı olduğunu kaydederek, "Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak." dedi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yazıcı ve Togg'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu da katıldı.