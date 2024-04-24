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Xiaomi'nin elektrikli sedanı Tesla'ya meydan okuyor: 'Zararına satış'a beklenmedik talep

Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yaptı. Xiaomi'nin SU7 elektrikli sedanı 20 Nisan itibarıyla 70 bin adet ile beklentilerin üzerinde sipariş aldı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, otomobili piyasaya sürdüğünde şirketin her bir aracı zararına satacağını açıklamıştı. Jun, salı günü yaptığı açıklamada, brüt kar marjının %5 ila 10 civarında olacağını kaydetti.

24 Nisan 2024 | 12:40
Son Güncellenme: 24 Nisan 2024 | 13:01
Xiaomi'nin elektrikli sedanı Tesla'ya meydan okuyor: 'Zararına satış'a beklenmedik talep

Xiaomi, SU7'yi Mart ayı sonunda 29,900 dolarlık başlangıç fiyatıyla Tesla'nın Model 3'ünden yaklaşık 4.000 $ daha düşük bir fiyatla piyasaya sürdü ve teslimatlara başladı. 

Xiaomi CEO'au Lei Jun salı günü yatırımcılara yaptığı açıklamada, Xiaomi'nin 20 Nisan itibarıyla elektrikli SU7 sedanı için 70.000'den fazla sipariş aldığını ve şirketin bu yılki teslimatlar için tam yıl hedefine yakın olduğunu söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre CEO, şirketin bu yıl yeni elektrikli aracından 100.000 adet teslim etmeyi hedeflediğini söylüyor.

Xiaomi geçen ay SU7'yi piyasaya sürdüğünde Lei Jun, şirketin her bir aracı zararına satacağını söylemişti. Ancak Salı günü, Xiaomi'nin otomobil işi için brüt kar marjının yaklaşık %5 ila %10 arasında olduğunu tahmin etti ve satışların beklenenden daha fazla olduğunu aktardı.

Lei Jun, yatırımcılara yaptığı açıklamada, şirketin önümüzdeki üç yıl boyunca tamamen iç pazara odaklanmayı planladığını söyledi.

Çinli iş dünyası haber sitesi 36kr'nin haberine göre, Xiaomi'nin 2025'in ikinci yarısında piyasaya bir de SUV sürme planı var. 

 

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