Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu

Peugeot, 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunmayı taahhüt ediyor. Markanın Avrupa'daki satışlarının tamamının 2030 yılına kadar elektrikli olması planlanıyor. Peugeot E-3008, Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor. Açıklamaya göre 700 kilometreye kadar menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi,'Seyahat Planlayıcı', 'Akıllı Şarj', 'Araçtan Şarj', 'Tak ve Şarj Et' ve 'İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler' gibi bağlantılı hizmet ve işlevler de kazandırılıyor.

1 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Yeni Peugeot E-3008, Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek ve Şubat 2024'ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

2 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? Gazeteci Emre Özpeynirci ise yeni 3008'in 2024'ün 2. yarısı Türkiye'de olacağını duyurdu. Yeni 3008'ün 2024'ün ikinci yarısında önce mild hibrit ve elektrikli seçenekleri gelecek.

3 İKİ DONANIM SEVİYESİNDE OLACAK 'Allure' ve 'GT' olmak üzere iki donanım seviyesiyle sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında 3 adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak.

4 HİBRİT DE OLABİLİR Pazara bağlı olarak hibrit motor seçeneği de sunulacak.

5 'YENİ BİR DÖNEM' Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, yeni E-3008 fastback SUV'un pazara sunulmasının tamamen elektrikli, göz alıcı bir markaya doğru dönüşümde önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Dış tasarımı, Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürüş keyfi ve benzersiz elektrik performansıyla, pazardaki en geniş ana akım elektrikli araç ürün gamını sunan Fransız markası olarak Peugeot'yu yeni bir döneme taşıyor" dedi.

6 Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann ise 'Yeni E-3008, Peugeot'nun yaratıcılığını ve cesur yaklaşımını bir araya getiriyor, tüm marka değerlerimizi bünyesinde barındırıyor. 3008’i yeniden ortaya çıkarmak, modern tasarımı ileriye taşımak, dinamik tasarımı fastback siluet ile optimum verimlilikle buluşturmak ve yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit ile yenilikçi olmak anlamına geliyor" yorumunu yapıyor.

7 'CESUR OLMAMIZ GEREKİYORDU' Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, 'Önceki 3008'in başarısını ve bize güvenen müşterilerimizi göz önüne aldığımızda, cesur olmamız gerekiyordu. Yeni E-3008 ile Peugeot, hem tasarım hem de elektrifikasyon açısından yeni bir döneme giriyor. E-3008, talepkar ve hızlı hareket eden müşteriler için tasarlandı" görüşünü aktardı.

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