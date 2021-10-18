Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el araç pazarıyla ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu. Çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağı yorumunu yapan Hüsamettin Yalçın, Kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ve talebin ikinci el araç fiyatlarını da artırabileceğini vurguladı.

Yalçın, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar öteledi. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır” dedi.

Otomotiv pazarında tedarik sorunlarından kaynaklı sıfır araç bulunurluğu sorunu devam ederken, ikinci el araç pazarı da geçtiğimiz ayların aksine hareketli günler yaşamıyor. İkinci el araç sektörüyle ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti.

İkinci el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Hüsamettin Yalçın, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki satın alma ihtiyaçlarını bir miktar öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise ikinci elde fiyatların rayına oturmasını sağladı. Diğer yandan, sıfır araçlardaki tedarik sıkıntılarının 2022’de de devam edeceği artık açıkça konuşuluyor. Özellikle Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak Aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz. Bu durum da ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir noktadayız” diye konuştu.

Ekim ayından itibaren ikinci el ticareti yapan firmaların yeni bir döneme hazırlandığının altını çizen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı” diye konuştu.

“Yılbaşında sıfır kilometrede fiyat artışı yüzde 12’yi bulabilir”

Sıfır kilometre araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, küresel otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı çip krizi sorununa lojistik, hammadde, sürücü bulunurluğu gibi birçok yeni sorunun eklendiğini belirterek, tüm bu etkenlerin iç dinamiklerle birleştiğinde talebin azalıp fiyatların artmasına neden olabileceğini vurguladı.

Yalçın, “Çip krizi ve beraberinde gelen tedarik sorunları sürerken özellikle ülkemizde kur artışı da devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yeni otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak, bu sene araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha da düşecektir. Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde tüm bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor. Sıfır kilometre araç bulunamadığı için talep ikinci el araçlara kayacak. Bu da ikinci eldeki talebi canlandıracak. İkinci eldeki talebin canlanması demek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor” dedi.