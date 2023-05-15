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Ünlülerin Meclis yarışı: Kimler milletvekili oldu?

Gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyuncusundan sporcusuna müzisyeninden gazetecisine kadar Meclis'in ünlü yüzleri şöyle...

15 Mayıs 2023 | 17:41
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 20:45
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Ünlülerin Meclis yarışı: Kimler milletvekili oldu?

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimler için oy sayımı yurt içinde tamamlandı. 

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekili de belirlendi. Kesin olmayan sonuçlara göre; gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler şöyle:

 

1
Seda Sarıbaş

Seda Sarıbaş

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Arıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden.
2
Yücel Arzen

Yücel Arzen

AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen son sıradan milletvekili seçildi.
3
Cengiz Çandar

Cengiz Çandar

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır aday gösterdiği Gazeteci-yazar Cengiz Çandar da Meclis'e giren ünlü isimler arasında yer aldı.
4
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Eski futbolcu Ünal Karaman İYİ Parti'nin Konya sıralamalarından Meclis'e girdi.
5
Bahadır Yenişehirlioğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1'inci sıradan milletvekili adayı olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
6
Alpay Özalan

Alpay Özalan

Eski futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olmuştu. AK Parti’nin İzmir’den 8 vekil çıkarmasıyla Özalan yeniden Meclis’te.
7
Hulki Cevizoğlu

Hulki Cevizoğlu

Hulki Cevizoğlu da AK Parti İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilmişti ve seçimi kazanarak meclise girmeye hak kazandı.
8
Şebnem Bursalı

Şebnem Bursalı

Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştı. Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Gazeteci Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge'den milletvekili seçildi.
9
Özlem Balcı

Özlem Balcı

'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. MHP şehirde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı. Fırtına, YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
10
Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1'inci sıradan aday olmuştu. Türkiye İşçi Partisi de Muğla'da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM'ye girme şansını elde edemedi.
11
Serhat Özcan

Serhat Özcan

Başka bir oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti. TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.
12
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu yok.
13
Onur Aydın

Onur Aydın

Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP, 2'inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM'ye giremedi.
14
İlyas Salman

İlyas Salman

Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul'dan aday olmuştu. TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı.
15
Kerem Fırtına

Kerem Fırtına

Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti. Fırtına, YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
16
Barış Atay

Barış Atay

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise gelecek dönem için Antalya'dan aday gösterilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya 2'nci sıradan aday olan oyuncu, milletvekili seçilemedi.
17
Gökhan Zan

Gökhan Zan

Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya'dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman siyaset hayatına Konya'dan giriyor. Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (AKP), Antalya 7. sıradan aday gösterilen Kuddusi Müftüoğlu Meclis'e giremedi.
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