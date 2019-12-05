Enerji sektörüne eleman yetiştiriyor
BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için ‘Enerji’nin Yıldızları’ projesini yürütüyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Yüksek Gerilim Dalı’nı aktif hale getirmek amacıyla MEB ile başlatılan projeyle bu yıl 116 öğrenciye eğitim verilecek.
Cengiz Holding ve Koloğlu Holding bünyesindeki Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) ve Çam-lıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ), sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için ‘Enerjinin Yıldızları’ projesini başlattı.
Meslek liselerinde kaynak yetersizliği nedeniyle devam edemeyen ‘Yüksek Gerilim Dalı’nı aktif hale getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile başlatılan projenin ilk yılı olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı üç bölgede 63 öğrenciyle tamamlanmıştı.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 116 öğrenci bu dalda eğitim almaya başladı. Boğaziçi, Akdeniz ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Atik, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bu sayının 140’a çıkarılmasını hedeflediklerini söylüyor.
İSTİHDAM İMKANI
Elektrik dağıtım sektörü zorlu bir alan olduğu için yetişmiş eleman konusu önemli bir sorun. Bu projeyle elektrik dağıtım sektörüne kalifiye ve uygun işgücü yaratabilmek amaçlanıyor.
Bu sırada bilgi birikimi ve deneyimlerin de gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Hatice Atik, “Dağıtım şirketlerimizdeki uzmanlar Yüksek Gerilim Dalı’nın açıldığı İstanbul, Antalya ve Sivas’taki üç mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki öğrencilere haftanın belirli günlerinde dersler vererek büyük destek oluyor.
Mezun olan öğrencilerimize de istihdam kapılarımızı açıyoruz” diyor. Yüksek Gerilim Dalı’nda en önemli konu uygulamalı olarak eğitim alabilmek.
Bu noktada destek olduklarını dile getiren Hatice Atik, öğrencilerin elektriğin üretiminden bağlanmasına kadar birçok aşamayı deneyerek öğrenebilecekleri yüksek gerilim laboratuvarları oluşturduklarını söylüyor.
Bu üç laboratuvarın kurulması ve gerekli malzemeler ile donatılması için yaklaşık 1 milyon TL harcama yaptıklarını da ifade ediyor.
DERS KİTABI HAZIRLANDI
Elektrik piyasası, her geçen gün genişleyen bir alan. Bu nedenle mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik olarak bir ders kitabı da hazırlanıyor.
Hatice Atik, sektördeki mevcut düzenlemelerin yanı sıra üretim, iletim, dağıtım, tedarik, tüketim ve oyuncular arası ilişkilerin ayrı ayrı işlendiği kitabın artık müfredat kapsamında olduğunu belirtiyor.
Atik, “Bu dalı tercih eden arkadaşlarımıza, elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz” diyor.
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