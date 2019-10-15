Toplumu uyarıyor
BKM’nin herkesi dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaya çağıran “Palavra!” reklam kampanyasının büyük yankı uyandırmasının ardından ikinci reklam filmi de izleyicilerle buluştu.
İlk filmin 80 milyonun üzerinde izlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dijital dünyada böylesine fazla ayak izi bıraktığımız bir dönemde bilgi güvenliği geri plana atılamayacak derecede önemli” dedi.
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