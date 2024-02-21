"81 ilde üreticiyi ve esnafı buluşturuyoruz"

2018’den itibaren küçük esnafı ihtiyacı olan binlerce çeşit ürün ile çok kısa zamanda, iade garantili ve aracısız olarak buluşturan ToptanTR.com'un kurucusu ve CEO’su Sezgin Şener, Kasım 2023 itibari ile faaliyete geçirdikleri TOPTANTR PAZARYERİ hizmeti ile üreticilere 81 ve 922 ilçede bakkaldan eczaneye, nalburdan, kırtasiyeye kadar tüm yerel esnaflara, sıfır yatırım maliyeti ile aracısız şekilde ulaşma fırsatı sunduklarını açıkladı. Şener'in verdiği bilgilere göre, tahsilat risklerini ve aracıların oluşturduğu ek maliyetleri ortadan kaldıran ToptanTR Pazaryeri, en güncel teknolojiler ile donatılmış arayüzler ile en verimli ekonomik lojistik modelleri ile birleştirerek yerel esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri direkt olarak üreticisinden alabilme fırsatı veriyor. Bu sayede küçük esnafa zincir marketler ile rekabet imkanı veren proje ile üreticilere ürünlerini hem pazarlama hem de satabilme olanağına veriyor.

Aracısız buluşma

ToptanTR.com, Kasım 2023’te faaliyete giren ToptanTR Pazaryeri projesi ile 2023 yılı sonuna kadar farklı sektörlerden 50 seçkin üreticiye mağaza açtırarak sistemin altyapısını oturtmayı başardı. 2024 yılında ise ürünlerini tüm Türkiye’ye dağıtmak isteyen on binlerce üreticiye kapılarını açacak.

ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener, “ToptanTR.com projesine ilk başladığımızda ağırlığımız çeyrek asırlık tecrübemiz bulunan hızlı tüketim ürünleriydi. Proje ilerledikçe geleneksel kanaldaki birçok farklı esnafın da aracılardan dolayı çok pahalı ürün aldığını ve müşterilerine hizmet vermekte zorlandıklarını tespit ettik. Mahallelerimizdeki manavdan nalbura, kırtasiyeden züccaciyeye kadar tüm esnafın aynı dertten muzdarip olduğunu görünce, bu projeyi tüm esnafa uygun olarak nasıl kurgulayabiliriz fikri ile yola çıktık. Sonrasında tüm sektörlerden farklı üreticilerin direkt olarak kendisine mağaza açtırarak aracısız olarak esnafa ulaşabilmesini sağlayan pazaryeri iş modelini gündemimize aldık. Tüm pazarlama, satış, lojistik ve yazılım ekiplerimizi bu projenin geliştirilmesine yönlendirdik” şeklinde konuştu.

ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener şunları da kaydetti: “Süreç içerisinde ihtiyaçların doğru tespiti için birçok üretici, esnaf ve STK ile toplantılar yaparak en optimum projeyi kurguladık. Bu modelimizde üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm pazarlama altyapıları mevcut. Örneğin x markanın üreticisi sadece bakkallara özel veya sadece eczanelere özel kampanyalar çıkabiliyor ve bu kampanyalara il, ilçe, mahalleye kadar sınırlayabiliyor. Ayrıca tüm fiyat kontrolü kendisinde olduğu için sürecin tamamını uçtan uca raporlayabiliyor. Esnafla üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkaracaklarını ve bu sayede hem üreticinin hem esnafın hem de esnaftan alışveriş yapan son tüketicilerin tamamının mutlu olacağı mükemmel bir projeyi ortaya çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

ToptanTR Pazaryeri ile Tahsilat Sorunu Tarih Oluyor

Üretici ile esnaf arasındaki en büyük sorunlardan birinin tahsilat sorunu olduğuna dikkat çeken Şener, “Bizim aracı olduğumuz, üzerimizden yapılan satışlarda herhangi bir tahsilat riski yok. Çünkü ToptanTR.com üzerinde yapılan işlemlerde para ödenmiş oluyor. Hatta alışveriş yapan esnaf özelinde tüm banka kartlarına cazip koşullar ile ilave taksitler, birçok banka üzerinden kredi kullandırım ve havale/eft ödemelerinde özel indirimler gibi birçok ek ödeme opsiyonlarımız var. Esnaflarımızı hem bu seçenekler konusunda bilgilendiriyor hem de bu ek ödeme opsiyonlarından faydalanmalarını sağlıyoruz. Esnafımız artık kendisine en uygun olan ödeme opsiyonlarıyla ürün tedariğini yapabiliyor. Üreticinin de para garantisi var. Yani ‘malı sattım parası gelecek mi gelmeyecek mi’ sorunu yaşanmıyor” diye konuştu.

Üreticilerle Doğrudan İletişim

ToptanTR Pazaryeri, yerel esnafların üreticilerle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak aracıların ortadan kalkmasını sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, işletmelerin kar marjı artıyor ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

ToptanTR.com’un Pazaryeri projesi, esnafların ürün tedarikini kolaylaştırarak işletme süreçlerini optimize ediyor. Bu platform sayesinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün temin edilmesi mümkün oluyor ve işletmelerin rekabet gücü artıyor.

Ürün Portföyleri Genişliyor

Sezgin Şener, “Bizim ana müşteri portföyümüz bakkal, market, eczane gibi yerlerdi. Ama şu anda pazaryeri olduğumuz için her sektörden üretici bizde mağazasını açabiliyor. Televizyon satana da, soba üretene de burada mağaza açma imkanı sunuyoruz. Artık A'dan Z'ye caddede gördüğümüz bütün esnafların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platform oluyoruz” dedi.

Türkiye'nin tamamına, tüm illere tüm ilçelere tüm mahallelere kargo sisteminin çalıştığı her yere gittiklerini anlatan Şener, Şırnak Cizre’nin yaylalarından Çorum Sungurlu’nun arka mahallelerine, Giresun’un dağ köylerinden, Uşak’ın Eşme ilçesinin hiç gidilemeyen uzak noktalarına kadar gelen siparişleri Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üreticisinden alıp, ilgili esnafa teslim edebilecek ciddi bir lojistik altyapı kurduklarını dile getirdi.

ToptanTR Pazaryeri, kargo sisteminin çalıştığı Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün dağıtımı sağlayarak lojistik sorunları ortadan kaldırıyor. Yaygın dağıtım ağı ve yüzbinlerce sevkiyat kapasitesi ile en uygun ve en verimli koşullarda ürünlerin üreticilerden esnaflara ulaştırılasına aracılık ediyor. Bu sistem sayesinde, işletmelerin tedarik süreçleri optimize ediliyor ve müşteri memnuniyeti artıyor.