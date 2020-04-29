TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü” raporunu bugün yaptığı basın toplantısında açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi, yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar lira oldu. (Rakamlar KDV hariç satışları gösteriyor.) TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, raporun sunumunu Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ve TÜBİSAD eTicaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş gerçekleştirdi.

“E-TİCARET ARTIK ALTERNATİF BİR KANAL DEĞİL”

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl’ün konuşmasında önce çıkan detay e-ticaret sektörünün kuvvetli bir büyüme ile perakende sektörü içinde yüzde 6,2’lik bir paya ulaştığını belirtmesi oldu. COVID-19 salgını da değinen Göl, “E-ticaret artık alternatif bir kanal değil” dedi.

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise rapor sunumunda, raporda öne çıkan bulguları paylaştı: Online Perakende kategorisinde Sadece Online Perakende 30,8 Milyar TL yüzde 48 ile en fazla büyüme gösteren alan oldu. Burada yüzde 50’lik büyüme ile Pazaryerlerinin etkisi büyük oldu. Pazaryerlerinin hacmi 29,3 milyar liraya ye ulaştı.

Çok Kanallı Online Perakende kategorisinde en yüksek büyüme oranı yüzde 40 ile Giyim ve Ayakkabıda görüldü, pazar büyüklüğü böylece 3,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 33’lük büyümelerle Ev ve Dekorasyon 1,7 milyar TL, Eğlence ve Kültür 700 milyon TL Giyim ve Ayakkabıyı takip etti. Elektronik ise yüzde 18’lik büyüme ile 4 milyar TL oldu.

Online Tatil ve Seyahat kategorisinde ise yüzde 47 büyüme ile Sadece Online Tatil & Seyahat 4,3 milyar TL hacme ulaşırken, yüzde 30 büyüme ile Çok Kanallı Tatil & Seyahatten 25,9 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

“Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre 2015 ile 2019 yılları arasında en yüksek oranda yıllık büyüme gösteren e-ticaret kategorilerinde ilk sırayı yüzde 38 ile Sadece Online Perakende alırken, söz konusu beş yıllık dönemde Tatil ve Seyahat yıllık yüzde 36, Online Yasal Bahis yıllık yüzde 33, Çok Kanallı Perakende yüzde 31 oranında büyüdüler.

2019 yılında 83,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan e-ticaret pazarında 306 site ile Sadece Online Perakende toplam sektörde yüzde 37’lik paya sahip olurken, 77 site ile Tatil& Seyahat yüzde 36’lık, 371 site ile Çok Kanallı Perakende yüzde 17’lik, 6 site ile Online Yasal Bahis yüzde 10’luk paya sahip oldu. Geçen yıla göre Sadece Online Perakende sitelerinde bir artış görülürken Tatil & Seyahat sitelerinde de azalma görüldü.

Mobil telefonların internette kullanımının artması ile beraber e-ticarette de yıllar içerisinde mobil ticaretin payı görünür şekilde arttı. Rapora bu yıl, mobil internet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan e-ticaret verileri de eklendi. E-ticaret ciroları içerisinde mobil payı yaklaşık yüzde 60’a kadar çıktı. Kullanıcıların mobil deneyimlerinin artması ve firmaların bu alanlara yatırımlarının devam etmesiyle yüzde 60’lık ciro payının her sene yüzde 5 ila 10 bandında artması bekleniyor.

Rapora göre 2018 yılında Türkiye’de yüzde 5,3 olarak ölçülen online perakendenin toplam perakende içindeki payı 2019 yılında yüzde 6,2’ye yükseldi. Aralarında Polonya, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın da bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için online perakendenin toplam perakende içindeki pay ortalaması yüzde 6,7 iken gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 12,3 olarak ölçüldü.

SEKTÖR 5 YILDA YÜZDE 38 BÜYÜDÜ

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret, ölçek rekabetinin olduğu bir sektördür, bu nedenle büyümenin büyük bir kısmı lider şirketlerden geliyor. Çalışma kapsamındaki ilk 10 şirketin payı yıllar içerisinde yüzde 40’lar seviyesinden artarak yüzde 55’e çıktı. Sektör beş yılda yüzde 38 büyüdü. Yabancı oyuncuların pazara girmesi ve yerli oyuncuların yatırımları ile artan bu trendin gelecek yıllarda da devam etmesini öngörülüyor.

Çalışmanın başladığı ilk yıllarda özel alışveriş ve çok kategorili gibi iş modellerine sahip firmaların birçoğu yıllar içerisinde pazaryerlerine dönüştüler. Artık iş modellerinin farklılaştığı, silolar halinde rekabetin olduğu bir pazar yapısından birçok oyuncunun benzer iş modelleri ile aynı müşteriye daha fazlasını sunmaya çalıştığı bir rekabet ortamına girildi. İş modellerinin bu yakınsamasını rapora yansıtmak adına farklı kategoriler “Pazaryerleri” adı altında birleştirildi.

Tahminleme nasıl yapılıyor?

Tahminleme yöntemi olarak site bazındaki üç şeye bakılıyor. Bunlar ziyaret sayısı, alışverişe dönme oranları ve ortalama sepet büyüklüğü… Bu verilerle pazarın büyüklüğü tahmin ediliyor. Tahminleme yapılan İnternet sitelerin ziyaret sayısı 15 binden fazla. Bu kapsamda çok kanallı ve sadece online hizmet veren ve ürün satan web siteleri de yer alıyor.