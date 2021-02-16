2009 yılında piyasaya çıkan en büyük kripto para birimi Bitcoin, 50 bin doları geçti.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da desteğiyle yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesini geliştirdi.

Bugün yapılan işlemlerde daha önceki rekoru olan 49.045 dolar seviyesini de aşarak 49.228 dolarla yeni rekorunu kıran Bitcoin daha da yükseldi ve ilk kez 50 bin dolar seviyesini gördü.

Böylelikle Bitcoin’in değeri bu yıl içinde yüzde 72 artış göstermiş oldu.