Goldman Sachs bakır arzının sıkışacağını öngörerek fiyat tahminini yükseltti.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, bakırın yeni petrol olduğunu savunarak fiyat tahminini yükseltti.
CNBC’de yer alan habere göre, yeşil enerjiye geçiş hızlandıkça ve bakır arzı sıkılaştıkça fiyatların yukarı gideceğini öngören Goldman Sachs, gelecek 12 ay için bakır fiyatı tahminini ton başına 11 bin dolar seviyesine çıkardı.
LME’de 3 ay vadeli bakır fiyatı hali hazırda düne göre yüzde 0,17 kayıpla 9.068 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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