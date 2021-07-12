Küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginlikler öne çıksa da ABD borsalarının rekorlarına devam etmesi dikkati çekti.

Bu hafta Çin’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yapacağı sunum ile Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararları da yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed’in geçen hafta yayımlanan toplantı tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu. Bu anlamda Powell’ın yapacağı sözle yönlendirmelerinin önemi artarken, açıklanacak makroekonomik verilerin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 92,1’e geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,30, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Avrupa ve Asaya borsaları

Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan makroekomoik veriler ve delta varyantına ilişkin gelişmeler geçen haftanın en önemli konuları oldu.

Almanya’da sanayi üretimi, fabrika siparişleri ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, pay piyasalarında hafta genelinde karışık bir görünüme neden olsa da cuma günü alımların güçlendiği görüldü.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,73, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,07 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından perşembe ve cuma toparlayarak 1,1870 seviyesine yükseldi.

Cuma günü ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya pay piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) attığı zorunlu karşılık adımı da piyasaları likidite anlamında destekledi. PBoC, 15 Temmuz’da itibaren geçerli olacak şekilde zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan düşürdü. Yapılan değişiklikle piyasaya 1 trilyon yuanlık likidite sağlanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya’da çekirdek makine siparişleri mayısta, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Artan risk iştahı ile gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.800 dolardan işlem görüyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 artarak günü 1.378,28 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise 1.370-1400 bandında dalgalı bir seyir izledi ve bir önceki haftaya göre yüzde 0,12 değer kazandı. Cuma günü yüzde 0,4 düşüşle 8,6631’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ile salı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında, çarşamba Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunum ve cuma Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra, salı ABD’de enflasyon ve perşembe Çin’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19’da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı işgücü istatistikleri