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Morgan Stanley’den faiz ve dolar/TL tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı raporda TCMB'nin politika faizini haziranda yüzde 20'ye yükselteceği tahminini paylaştı. Bankanın yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 28 oldu.

09 Haziran 2023 | 10:02
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Morgan Stanley’den faiz ve dolar/TL tahmini

Morgan Stanley’nin Türk ekonomisine ilişkin raporunda Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının geleneksel para politikasına dönüşün bir işareti olduğu belirtildi. 

Seçimlerin ardından Türk lirasında değer kaybı ve finansal koşullarda sıkılaşma beklediğini belirten kurum ekonomistleri, para biriminde dünkü kadar sert değer kaybı beklemediklerini, yıl sonu tahminlerinin 28 civarında olduğunu kaydetti. 

Faizde artış beklentisi 

Merkez Bankası’ndan 2 yıldan uzun süre sonra ilk kez bu ay faiz artışı beklediklerini açıklayan kurum ekonomistleri, “Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ve TCMB yönetiminde beklenen değişikliklerin yapılmasının ardından politika faizinde normalleşme bekliyoruz. Para politikasında kademeli bir normalleşmenin tercih edileceğini düşünüyoruz. 22 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükselmesini, ağustosta da yüzde 25’e çıkabileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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