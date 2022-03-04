Ukrayna’da, Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde başlayan yangın küresel pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün gece, Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin açıklamasında, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler takip edilirken, artan emtia fiyatları enflasyon ve para politikalatına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 2.013,91 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85’le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,02’yle turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,87 değer kazanarak 2.023,29 puandan tamamladı.

Dolar/TL yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 14,16 liradan, euro 15,62 liradan satılıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,1220 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6520 lira olmuştu.

Petrol yeniden tırmanışa geçti

Dün 119,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,46 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 111,39 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,05 dolardan alıcı buldu.

Dün yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna-Rusya heyetlerinin 2’nci tur müzakerelerde sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşması ve Avusturya’nın başkenti Viyana’daki İran nükleer müzakerelerinde sona yaklaşıldığı haberleri üzerine geriledi.

Petrol fiyatlarının bugünkü yükselişinde ise Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmelerin arz endişelerine yansıması etkili oldu.

Altında yatay seyir

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6 değer kazanarak 1.936 dolara çıkmasının ardından, bugün Asya piyasalarında 1.936 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 881 liradan satılıyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Avrupa pay piyasaları, dün kapanışa yakın artan satış baskısıyla günü yüzde 2’leri aşan düşüşle tamamlarken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne yüzde 2’lere yakın düşüşle başladı.

Asya borsaları nükleer santraldeki yangın haberleriyle düştü

Asya’da bugün erken saatlerde Avrupa’nın en büyüğü olan Ukrayna’daki Zaporizhzhia nükleer santralinde çıkan yangının ardından hisse fiyatları düştü.

Japonya’nın gösterge Nikkei endeksi %2,5 ve Hong Kong’da Hang Seng %2,6 düşüşle; Tokyo ve Hong Kong sert düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

Asya sabah ticaretinde petrol fiyatları yükseldi, Brent ham petrolü varil başına 112 doların üzerine çıktı.

Ukrayna acil servisleri, başlangıçta olay yerine ulaşmalarının engellendiğini, ancak daha sonra tesise erişmeyi ve yangını söndürmeyi başardıklarını söyledi.

Yetkililerin tesisin güvenliğinin “güvence altına alındığını” söylemesinin ardından piyasalarda endişeler hafifledi.

Bitcoin’de düşüş var!

Rusya’nın Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırı gerçekleştirmesiyle birlikte kripto para birimlerinde düşüş hızlandı. Gelişmelerin etkisiyle Bitcoin yüzde 4,5 düşüşle 41 bin dolara, Ethereum yüzde 5 düşüşle 2 bin 730 dolardan işlem görüyor.

Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsası 4 Mart’ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere “mevcut durum” nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat’ta yüzde 20’yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat’tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret ve ödemeler dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama kazançlar