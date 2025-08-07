Düşünülenden daha geç: Aslında ne zaman yaşlı sayılırsınız?

Almanya’da gerçekleştirilen Alman Yaşlanma Araştırması, yaşlılık algısının nesiller boyunca değiştiğini ortaya koyuyor. 65 yaşındaki bireyler, artık kendilerini 75 yaşına gelmeden "yaşlı" hissetmiyor. Önceki nesiller bu eşiği 71 yaşında geçtiklerini düşünüyordu. Araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusu da, kadınların kendilerini erkeklere kıyasla ortalama iki buçuk yıl daha geç yaşlı hissetmeleri. Bunun altında yatan nedenler arasında, kadınların daha uzun yaşam beklentisi ve yaşlılığın kadınlar üzerinde daha yoğun bir sosyal baskı unsuru olması yer alıyor.

Yine aynı çalışmalara göre, bireylerin "yaşlılık" algısı zamanla ileriye kayıyor. Yani kişi yaş aldıkça, “yaşlı” olma eşiğini de bilinçaltında ertelemeye başlıyor. 70 yaşında biri, 80’i işaret edebilir; 80’indeki biri ise henüz "yaşlı" sayılmadığını düşünebilir.



MarketWatch’un 2024’te paylaştığı verilere göre de yaşlılık eşiği artık çok daha ileri yaşlara kaymış durumda. 1990’larda 65 yaşındaki bir birey, kendisini 71 yaşında “yaşlı” olarak görürken, günümüzde bu sınır 74-75 yaşa kadar ötelenmiş.

Yapılan anketlerde toplumun geniş bir kısmı “yaşlılık” kavramını farklı yaşlarla ilişkilendiriyor:

%27,2: 60 yaş

%18,1: 70 yaş

%10,5: 75 yaş

%17,9: 80 yaş

Bu veriler, yaşlılığın toplumsal algısının oldukça esnek olduğunu gösteriyor.

Biyolojik olarak yaşlanma ise genellikle daha erken başlıyor. Cell dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, hücresel düzeyde yaşlanma süreci 45 ila 55 yaş aralığında hızlanıyor. Araştırmalar ise aktif yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, güçlü sosyal bağlar ve zihinsel meşguliyetin yani beyni yeni şeyler öğrenmeye açık tutmanın kişinin kendini daha genç hissetmesini sağladığını gösteriyor. Hatta bu bireyler, çevreleri tarafından da daha genç algılanıyor.

Yine araştırmalara göre egzersiz, hem fiziksel hem de bilişsel yaşlanmayı yavaşlatıyor. Sosyal etkileşimler, ruh sağlığını koruyor.Yeni şeyler öğrenmek, beynin dinç kalmasına yardımcı oluyor.

Alman teknoloji sitesi Chip de araştırmaları analiz ettiği makalesinde "Ne zaman "yaşlı" hissettiğinize karar vermek size kalmış. Yaş, bireysel, sağlık ve sosyal faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Kronolojik yaş önemli bir rol oynasa da, kendinizi ne kadar yaşlı hissettiğinizi ve nasıl algılandığınızı belirleyen esas olarak yaşam tarzınız ve tutumunuzdur. Sağlığınıza dikkat edin ve aktif kalın; sonuçta yaş sadece bir sayıdır" diyor.