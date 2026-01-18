Saniyeler içinde çoklu tehdit bertarafı: EJDERHA’dan İHA’lara tam isabet

EJDERHA, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak etkisiz hale getiriyor. Bu dalgalar, hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor.

Elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ettiği için EJDERHA'dan kaçmak mümkün olmuyor. Atış başına maliyeti de geleneksel füze sistemlerine kıyasla çok düşük seviyede kalıyor. Güç kaynağı olduğu sürece görev yapabilmesi dolayısıyla mühimmat bitmesi gibi bir durum da ortadan kalkıyor.

Düşük adetli seri üretim aşamasına gelen EJDERHA, bu yıl kullanıma sunulacak.