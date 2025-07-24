Yunanistan'da Eurofighter alarmı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin 150 milyar euroluk savunma fonu olan SAFE programına katılımının, Ankara’nın Ege Denizi’ndeki tutumuna bağlı olduğunu savundu. Miçotakis, Türkiye'nin Yunan egemenliğine yönelik tehditkar söylemlerini sürdürdüğü sürece, Atina'nın bu sürece onay vermeyeceğini söyledi.

Miçotakis, Skai televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyesi olmamasına rağmen teknik olarak SAFE kapsamında finansman ve ortak tedarik projelerine dahil olabileceğini, ancak bunun için 27 üye ülkenin oybirliğine ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Miçotakis’in açıklamaları, Almanya’nın Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı satışına onay vermesinden kısa süre sonra gelmesiyle dikkat çekti.

Yunan lider, Eurofighter satışını doğrudan engelleme yetkilerinin bulunmadığını ancak AB düzeyindeki savunma fonlarına erişimde söz hakkı olduğunu belirtti.

Barron's'ta yer alan habere göre Miçotakis, "Türkiye güçlü bir savunma sanayisine sahip büyük bir ülke ve eğer birileri Türkiye'nin herhangi bir savunma ekipmanı alımını engelleyebileceklerine inanıyorlarsa, çok cahiller demektir. Böyle bir şey asla olmadı. Böyle bir şey olamaz. Ancak olabilecek şey, Avrupalı müttefiklerimizi bu uçakların gelecekte teslim edilme, potansiyel olarak kullanılma ve desteklenme şekillerine ilişkin beklenmedik durumlar ve koşullar olacağı konusunda bilgilendirmektir."