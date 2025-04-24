5 yılda 25 bin bebeğe süt desteği

Bebelac Çocuk Devam Sütleri, ihtiyaç sahipleri ile yardım etmek isteyen kişi ve kurumları bir araya getiren online platform İhtiyaç Haritası iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Kardeş Payı’ projesi 5. yılını tamamladı.

Bebelac Kardeş Payı projesiyle 5 yılda Türkiye’nin çeşitli illerinde gıda bankası ve yerel kurumlar aracılığıyla 1-3 yaş arası toplamda 25 bin ihtiyaç sahibi bebeğe ulaşılıyor. Böylece 5 yılın sonunda belirlenen hedefin yaklaşık 3 katına erişilecek.

Bu sene Bebelac Kardeş Payı projesi, toplumsal faydayı artırmak amacıyla kapsamını genişletmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere özel yeni eklenen eğitim modülü sayesinde anne ve babalar, sağlık uzmanlarından bebek gelişimi ve beslenmesi konusunda faydalı bilgiye ulaşabilecek.

Projeye başlarken sürdürülebilir bir etki yaratmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Nutricia Türkiye Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Lideri Sibel Yüksel, İhtiyaç Haritası ile el ele vererek beş yıldır ihtiyaç sahibi binlerce bebeğin çocuk devam sütlerini karşılamaya destek olduklarını belirtti. "Ne mutlu bize ki, bu süreçte hedeflediğimizden yaklaşık üç kat fazla bebeğe ulaşmayı başardık. Bugün geldiğimiz noktada, bu başarıdan büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz. Ayrıca, bu yıl eklediğimiz bebek gelişimi ve beslenmesi eğitim modülümüzde uzman desteğiyle hazırlanan içeriklerle topluma katkıyı artırmayı hem bebeklerin hem de ebeveynlerin beslenme alanında ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

İhtiyaç Haritası Genel Müdür Yardımcısı Dorukhan Demirbilek projeye dair: "Bu proje, ihtiyaç sahibi ailelere yalnızca çocuk devam sütü desteği sağlamakla kalmıyor, bu sene yeni eklenen sağlık uzmanı tarafından hazırlanan eğitim modülü sayesinde, bebek gelişimi ve beslenmesi konusundaki bilgiye erişime destek olarak, yeni bir fayda sunmayı amaçlıyor. Bu değerli iş birliğiyle on binlerce bebeğe ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dayanışmanın gücüyle sürdürülebilir bir etki yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.