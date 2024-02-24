Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak

SPK, son bülteninde Artemis Halı AŞ'nin 25.35 liradan halka arzını onayladığını duyurdu. Artemis Halı'nın halka arzıyla ilgili detaylar da belli oldu. İşte Artemis Halı halka arzıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

ARTEMİS HALI HALKA ARZ TARİHİ

Artemis Halı AŞ'nin halka arzı için 27-28 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

ARTEMİS HALI KAÇ LOT DAĞITACAK?

Toplam Lot: 20.000.000

Arz Büyüklüğü: 507.000.000₺

SPK bültenine göre Artemis Halı'nın 50 milyon TL olan sermayesinin 70 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay halka arz edilecek.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ FİYATI

1 TL nominal değerli paylar 25,35 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Artemis Halı halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Şirket, katılım endeksine uygun olduğunu duyurdu.

Artemis Halı Sembolü (Borsa Kodu) Ne Olacak?

Artemis Halı’nın sembolü “ARTMS” olacak.

ARTEMİS HALI HAKKINDA

İzahnameye göre Şirket 16.07.2012'de BGM Halı Sanayi ve Ticaret AŞ unvanı ile kuruldu. 2015 tarihli genel kurul kararı ile unvanını Artemis Halı AŞ olarak değiştirdi. Şirketin faaliyet konusu her türlü el halısı, makine halısı, yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri imalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmak. İzahnameye göre yurtiçinde 2 ana bayi kanalıyla 81 ilde 1500 üzerinde satış noktasıyla hizmet sunabiliyor. Şirket üretimini Gaziantep'te bulunan fabrikasında gerçekleştiriyor.

ARTEMİS HALI KİMİN?

Şirketin ana sahipleri Batallı Ailesi fertleri Davut Batallı ve Davut Tolga Batallı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Davut Tolga Batallı.

Artemis Halı, Etrofil İplik'i bünyesinde bulunduran ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı Ekim 2023'te yaptığı açıklamada "Şirketimiz için önemli bir dönüm noktası olan halka arz sürecini başlatarak büyüme hedeflerimizi daha fazla yatırımcı ile paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gaziantep, Türkiye'de halı sektörünün merkezi konumunda olup, hem üretim hem de ihracat açısından önemli bir rol oynamaktadır. Artemis Halı olarak, Gaziantep'te temellerimizi atmış ve sektörde 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Halka arz sürecinin başlamasıyla elde edeceğimiz geliri, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak için kullanacağız. Gaziantep'teki üretim tesisimiz, 30 bin metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 40 bin metrekarelik bir alana sahiptir" demişti.

FON KULLANIM YERLERİ

Fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımları ve enerji maliyetini düşüren yatırımlar: Yüzde 40 - Yüzde 50)

Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılması (Yüzde 25-Yüzde 30)

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (Yüzde 25-Yüzde 30)

