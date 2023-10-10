Ayşe Doğan-Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı kapılarını açtı

Doğanlar Holding, kurum kurucuları olan anne ve babalarının temellerini attığı ve her daim sahiplendiği yardımseverlik ilkesini Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK) çatısı altında kurumsallaştırıyor.

Ülke genelinde; yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları sınırlı gençler ve çocuklar başta olmak üzere, tüm genç ve çocukların, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine ve öğretimine katkıda bulunmayı hedefleyen ADVAK'ın açılışı Biga’da gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan ADVAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, "Annemiz ve babamız, hayatları boyunca eğitime ve gençlere büyük önem vermişlerdir. Bizi de her zaman eğitime destek olmak ve gençlerin önünü açmamız adına teşvik ettiler, yardımlaşma ruhunu aşıladılar. Doğan ailesinin her bir ferdi olarak bizler de şimdiye kadar cami, okul, kütüphane, yurt ve aşevi gibi 10’dan fazla kalıcı eser yarattık, 1000’den fazla öğrencinin eğitimine destek olduk. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem tüm ülkemizde derin bir üzüntünün yanı sıra bir farkındalık yarattı. Bütün bu desteklerimizi bir çatı altında toplayarak daha fazla gencin geleceğine dokunmak adına vakfımızın kuruluş çalışmalarını hızlandırdık. Vakfımızın asıl temellerini atan anne ve babamızın da değerlerini devam ettirmek, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek başarılı gençlere destek olmak en büyük motivasyonumuz." dedi.

Vakfın hedeflerine de değinen Doğan, "ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

İlerleyen günlerde vakıf faaliyetlerini artırarak daha fazla gence destek olmak istediklerini belirten Doğan, çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştireceklerini sözlerine ekledi.

