Pandemide toplam 130 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yapan ve geçen yılı 1,6 milyar TL ciro ile kapatan Bilfen Şirketler Topluluğu, eğitim ve faaliyet gösterdiği diğer alanlar için 100 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Kurum, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni okullar da açacak.

Pandemi döneminde pek çok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de dijitalleşmenin önemi ortaya çıktı. Eğitim kurumlarında, fiziki yatırımların yanı sıra teknoloji yatırımlarının önemi anlaşıldı.

Bu dönemde, Bilfen Şirketler Topluluğu da okullarında halihazırda bir online altyapı olmasına rağmen, mevcut yapıyı daha da geliştirmek, sürecin uzamasıyla beraber dünyada da kabul görmüş birçok yeniliği sistemine entegre etmek için yeni yatırımlara soyundu.

Öyle ki 2019 – 2020 yılında online eğitim yatırımlarına ayırdıkları bütçenin toplam 65 milyon TL’yi bulduğunu söyleyen Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, “2020 – 2021 eğitim– öğretim yılı için öngörümüz ise bu rakam kadar bir yatırım daha gerçekleştirmek.

Dolayısıyla son iki yılda toplam 130 milyon TL’lik teknoloji yatırımı gerçekleştireceğiz” diyor. Öte yandan fiziki yatırımlarını devam ettirme konusunda da kararlı olduklarının altını çizen Öztürk, “2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 5’lik düşüşle 1 milyar 600 milyon TL ciro ile kapattık.

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