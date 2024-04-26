Aksa Enerji, Kazakistan'da doğal gaz santrali kuracak

Aksa Enerji Üretim AŞ, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu santralin Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacağı kaydedildi. Açıklamada, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında santralin kurulumu için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.

KAP AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle: Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak üzere bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat (Memorandum of Understanding) anlaşması imzalanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.