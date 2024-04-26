ARA
Bist 100
9716,77
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,4911
-0,166%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8521
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
0,2795%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,68
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa şirketi Kazakistan'da doğal gaz santrali adımını duyurdu

Aksa Enerji, Kazakistan'da doğal gaz santrali kuracak

26 Nisan 2024 | 11:53
Borsa şirketi Kazakistan'da doğal gaz santrali adımını duyurdu

Aksa Enerji Üretim AŞ, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu santralin Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacağı kaydedildi. Açıklamada, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında santralin kurulumu için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.

KAP AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle: Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak üzere bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat (Memorandum of Understanding) anlaşması imzalanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

 

İlgili Haberler
Kocaer Çelik'ten (KCAER) KAP'a 'bedelsiz' açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) KAP'a 'bedelsiz' açıklaması
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
Borsada dün temettü kararını açıklayan 19 şirket
Borsada dün temettü kararını açıklayan 19 şirket
Bakan Şimşek'ten UEZ2024'te önemli mesajlar
Bakan Şimşek'ten UEZ2024'te önemli mesajlar
0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,68 0,57%
  • ALTIN ONS 2332,69 0,71%
  • BIST 100 9716,77 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,633 0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36637 -0,29044%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,275 -0,0407%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4911 -0,166%
  • EURO/DOLAR 1,0728 0,2795%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8521 0,1144%
  • STERLIN/DOLAR 1,25132 0,39353%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Motorine indirim geldi (25 Nisan 2024)
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL