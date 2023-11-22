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Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde

Teknoloji dünyası Sam Altman'ın ani bir kararla OpenAI CEO'luğundan alınmasını konuşuyor. Altman artık Microsoft'ta çalışacak. Ancak bu kez yerine geçici CEO olarak getirilen Emmett Shear'ın geçmişte attığı bir tweet gündeme oturdu.

22 Kasım 2023 | 00:23
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Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde

Microsoft OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından. Dolayısıyla Sam Altman'ın OpenAI CEO'luğundan ani bir kararla alınması Microsoft açısından büyük bir kriz anlamına geliyordu. Microsof CEO'su Nadella ise ani bir kararla Sam Altman'ı Microsoft'ta işe aldı. Sam Altman'ın yerine ise OpenAI CEO'luğuna eski Twitch CEO’su Emmett Shear’ı getirildi. Ancak Insider'ın haberine göre bu kez Emmet Shear'ın geçmişte attığı bir tweet gündeme geldi. Çünkü, Emmett Shear, temmuz ayında bir zamanlar Microsoft'ta staj yaptığını belirten bir tweet atmış ve bunu ruhunu satmaya benzetmiş. Bir dönem Microsoft stajyeri olduğunu ve bu deneyimden memnun olmadığını belirten Shear, "Microsoft'ta staj yaparken her maaş çeki, ruhumun küçük bir parçasının ödemesini postayla alıyormuşum gibi hissettiriyordu" demiş.

SHEAR GÖREVİ NEDEN KABUL ETTİĞİNİ PAYLAŞTI

Shear, görevi kabul ettikten sonra ise uzun bir açıklama yaptı. Sam Altman'ın görevden alınma sürecinin ve iletişimin çok kötü yönetildiği yorumunu yaptı. Shear, "Bugün beni hayatımda bir kez karşıma çıkacak bir fırsatı değerlendirmeye davet eden bir telefon aldım: Şirketin geçici CEO'su olmak. Aileme danıştıktan ve birkaç saat bunun üzerinde düşündükten sonra kabul ettim. Şu anda 9 aylık olan oğlumun doğumu nedeniyle yakın zamanda Twitch CEO'luğu görevimden istifa etmiştim. Bu işi kabul ettim çünkü OpenAI'nin şu anda var olan en önemli şirketlerden biri olduğuna inanıyorum" dedi. 

Shear, kolay karar vermediğini belirterek "Microsoft ile ortaklığımız güçlü olmaya devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda önceliğim tüm müşterilerimize iyi hizmet vermeye devam ettiğimizden emin olmak olacak. OpenAI çalışanları tahmin edebileceğiniz gibi son derece etkileyici ve son derece görev odaklılar" diyor.

MICROSOFT'UN YAKLAŞIMI

Shear'ın Microsoft'taki çalışmaya ilişkin yorumlarının ise OpenAI ile en büyük yatırımcısı arasındaki ilişkiyi etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. İsmi açıklanmayan bir kaynağın Bloomberg'e söylediğine göre Microsoft'a Altman'ın kovulması konusunda sadece bir dakika önceden bildirimde bulunuldu ve bu durum Microsoft patronu Satya Nadella'yı hayli kızdırdı.

Nadella, X Pazartesi günü Microsoft'un OpenAI'ye olan bağlılığını yeniden teyit ettiği bir gönderide "Emmett Shear ve OpenAI'nin yeni liderlik ekibini tanımayı ve onlarla çalışmayı dört gözle beklediğini" söyledi .

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