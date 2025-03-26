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CHP'nin listesindeki Espressolab'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı yaptığı firmalardan Espressolab açıklama yaptı

25 Mart 2025 | 22:24
Son Güncellenme: 25 Mart 2025 | 22:44
CHP'nin listesindeki Espressolab'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Saraçhane mitinginde açıkladığı boykot listesinde EspressoLab da vardı. Özel, "Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız" demişti. Şirket, bugün bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Espressolab'ın 2014'te bir üniversitenin içinden doğduğu, hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. 360 mağazamızdan yüzde 93'ü her kesimden girişimci ve iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

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Yarın temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
GERİ
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