Pandemi etkisiyle 15 aylık zorlu bir sürecin ardından haziran ayından itibaren ayakkabı satışlarında çok ciddi bir sıçrama yakalayan Derimod, 2021’i 700 milyon TL ciro ile kapatmayı öngörüyor. Derimod 2022 planlarını ise 1 milyar TL ciro hedefi ile yapıyor.

Yıllık 2 milyon çift ayakkabı satışı ile AB segmentinde Türkiye’nin pazar lideri olan Derimod, 2022 yılına 1 milyar TL ciro hedefi ile hazırlanıyor. Yönetimi ikinci kuşağın üstlendiği Derimod, 2023’te yüzde 25’i e-ticaretten olmak üzere en az 1,3 milyar TL ciro hedefliyor. Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, Başkan Yardımcıları Sedef Orman, Murat Zaim ve Ali Zaim düzenledikleri basın toplantısında yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Ümit Zaim, Türkiye’de ve dünyada uzun yıllar deri giysi ile tanınan Derimod’un son 10 yıldır ayakkabıya odaklandığını bildirdi. Ümit Zaim, yeni dönemde yönetimde daha fazla sorumluluk üstlenen ikinci kuşağın, Derimod’u deri cekette olduğu gibi ayakkabıda da dünya markası yapacağına inandığını söyledi.

BU YIL 700 MİLYON TL CİRO HEDEFLİYORUZ

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim 47 yıl önce deri giysi üretimi ve satışıyla pazara giren şirkette zaman içinde ağırlığın ayakkabıya döndüğünü söyledi. 2020 itibarı ile toplam ciro içinde ayakkabının payının yüzde 65’e ulaştığını bildiren Zaim, şöyle devam etti: “Olağanüstü bir sorunla karşılaşmazsak piyasalarda canlılığın devam edeceğini ve bu yıl için önümüze koyduğumuz 650 milyon TL ciro hedefini geçip 700 milyon TL’yi yakalayacağımıza inanıyorum. 2022 için 1 milyar TL ciro hedefine göre tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te de yüzde 25’i e-ticaretten olmak üzere en az 1,3 milyar TL ciroya ulaşmayı öngörüyoruz. Halen yurt içinde 87, yurt dışında 15 olmak üzere toplam 102 mağazamız ve 850 çalışanımız var.”

PANDEMİDE E-TİCARETİN PAYINI ÜÇE KATLADIK

Derimod Başkan Yardımcısı Sedef Orman ise organize perakendede yeni dönemin en önemli dinamiklerinden birini dijitalleşme ve e-ticaretin oluşturduğunu hatırlattı. Bu alanlara yaptıkları yatırımların karşılığını pandeminin damga vurduğu 2020’de aldıklarını vurgulayan Orman, “2019’da yüzde 6,5 olan toplam ciro içindeki e-ticaretin payını geçen yıl üç kat arttırarak yüzde 20’ye çıkardık. Online satışlarda pandemi döneminde başlayan sıçramanın kalıcı olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışında da e-ticaret operasyonu başlatmayı planlıyoruz. 2022’de öncelik Avrupa olmak üzere kendi sitemiz ve önemli pazaryerleri üzerinden ürünlerimizi yurt dışına satmaya başlayacağız” dedi.

2023’TE 2,5 MİLYON ÇİFT AYAKKABI SATIŞINA ULAŞACAĞIZ

Derimod Başkan Yardımcısı Ali Zaim ise yaklaşık yarım asırlık geçmişi olan şirketin ‘gençlik aşısı’ ile yola devam ettiğini söyledi. Ümit Zaim’in deri giyside yaptığı devrimi, ayakkabıda tekrarlamak istediklerini anlatan Ali Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yıl önce toplam ciroda sadece yüzde 15 olan ayakkabının payı bugün yüzde 65’e ulaştı. Deri ceketin payı ise yüzde 85’den yüzde 35’e indi. AB segmenti ayakkabıda Türkiye’nin pazar lideriyiz ve bu yıl 2 milyon çift ayakkabı satışına ulaşacağız. 2023’te ise bunu 2,5 milyona çıkaracağız.”