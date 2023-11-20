En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi

Sam Altman'ın CEO'luk görevinden kovulmasının ardından Microsoft ve diğer yatırımcılar devreye girdi; Sam Altman'ın göreve dönmesi için bastırdı. Ancak görüşmeler başarısız oldu. Insider'ın analizine göre bu fiyasko sonrası olayın en büyük kaybedeni potansiyel olarak büyük yatırımcı Microsoft olacaktı. Ancak Sam Altman'ın geri dönüşü konusunda başarısız olan Microsoft CEO'su Satya Nadella stratejik bir hamle ile Microsoft için felaket olabilecek bir durumdan çıkış yolu buldu. Nadella, Altman ve ekibini doğrudan Microsoft için çalışmak üzere işe alarak dikkat çeken bir hamle yaptı.

Nadella Pazartesi günü X'ten paylaştığı bir mesajda Altman'ı ve OpenAI'den ayrılan diğer önde gelen kişileri "yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere" doğrudan Microsoft için çalışmak üzere işe aldıklarını duyurdu.

Altman'ın görevden alınmasının ardından kurucu ortağı Greg Brockman, üç kıdemli araştırmacı protesto için hızlıca istifa etmişti.

500 ÇALIŞAN İSTİFA TEHDİDİNDE BULUNDU

The Verge'ün haberine göre, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde daha fazla çalışan istifa tehdidinde bulunuyor. Pazartesi günü de yaklaşık 500 çalışan, yönetim kurulu istifa etmez ve Altman geri dönmezse istifa edeceklerini duyurdu.

Microsoft, kar amacı gütmeyen OpenAI tarafından yönetilen birime 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmış durumda. Analize göre Altman'ın OpenAI teknolojisinin sırlarını bilen insanlarla yeni bir yapay zeka girişimi kurması ihtimali belirdiğinde Microsoft'un başı büyük bir belaya girmiş gibi görünüyordu. Çünkü böyle bir girişim muhtemelen başka bir yatırımcı arayışına girerdi.

Insider'ın haberine göre eğer Microsof bu krize bir çözüm bulamasa; Sam Altman ve ekibi yeni bir girişim kursa en büyük kaybeden Nadella ve Microsoft olacaktı. Analist Dan Ives de Insider'a yaptığı açıklamada "Nadella bunun farkında ve Sam'i kaybetmek bir seçenek değil. OpenAI yönetim kurulu boyundan büyük işlere kalkışıyor; başarısız darbe geri tepiyor" yorumunu yapıyor.

Ives ayrıca Altman'ın böyle bir girişimle Google ya da Amazon'la anlaşmasının da Microsoft için kabus olabileceğini yorumunu yapmıştı. Çünkü mesele sadece yatırılan para değildi. Microsoft, OpenAI teknolojisini hemen hemen tüm önemli ürünlerinde kullanıyor ve rakiplerini geride bırakarak pazara sunuyor.

MIRA MURATI DA ALTMAN'I DESTEKLEDİ

Kar amacı gütmeyen OpenAI, Altman ve Brockman'ın da aralarında bulunduğu ve sermayeye sahip olmayan altı kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyordu. Bu yüzden Altman'ı kovmak ve CTO Mira Murati'yi geçici CEO olarak atamak için çoğunluk oyu yeterli oldu. Bu arada Mira Murati de Altman'ı alenen destekledi ve onun yerine de eski Twitch CEO'su ve kurucu ortağı Emmett Shear geçici CEO olarak atandı.

MICROSOFT'UN DAHA ÖNCE HABERİ OLMADI

Business Insider'a konuşan kaynaklara göre OpenAI, Altman'ın görevden alındığını duyurmadan önce Microsoft'a sadece birkaç dakika önceden uyarıda bulundu.

OPENAI İLE ORTAKLIĞA DEVAM

Microsof CEO'su Nadella x platformundan paylaştığı mesajda OpenAI oluşumuna olan bağlılığının devam ettiğini yineledi. Insider'ın haberine göre raporlar Altman'ın geri gelmeyeceğini söylüyor. OpenAI'nin yönetim yapısı değiştirilirse küçük bir şans olabilir. Insider ise bu konuda "OpenAI iyileşebilir ya da iyileşmeyebilir. Ancak Nadella'nın üretken yapay zeka konusunda rakiplerini yenmeye devam etme konusundaki hırsı kesinlikle var" diyor.