Fenercioğlu ve Fonmap'tan iş birliği

Para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları birikimlerini doğru zamanda, kolay ve pratik şekilde yönlendirebilecekleri alternatif yollar aramaya yönlendiriyor.

Bu doğrultuda, gayrimenkul sektöründe yenilikçi projelere imza atan Fenercioğlu, Neo Portföy Yönetimi iş birliğiyle hayata geçirdiği Fenercioğlu Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’na (PGYF) dijital erişim sağlamak amacıyla Fonmap ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği, yatırımcılara Fenercioğlu'nun geliştireceği projelere henüz erken aşamada dijital olarak yatırım yapma imkânı sunarken; alternatif yatırım fonlarının Türkiye’deki dijital dönüşümüne de katkı sağlıyor. Fonmap, farklı sektörlerden fonları tek bir mobil uygulamada bir araya getirerek, nitelikli yatırımcılara hızlı, güvenli ve teknolojik bir yatırım deneyimi sunmayı amaçlıyor.

FON YATIRIMINA DİJİTAL ERİŞİM KOLAYLIĞI

Fonmap; uygulama üzerinden yatırım yapabilmeyi, evrakla uğraşmadan dijital olarak işlem gerçekleştirmeyi ve alternatif yatırım fonlarına bir noktadan ulaşma imkânı sunarak süreci hızlandırmayı mümkün kılıyor. Bu kapsamda, gayrimenkul yatırım fonları da Fonmap aracılığıyla erişilebilen önemli yatırım araçları arasında yer alıyor. Gayrimenkul yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına tabi yapıları ve sundukları vergi avantajlarıyla öne çıkarken, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar tarafından alternatif bir araç olarak değerlendiriliyor.

‘DİJİTALLEŞME İLE YATIRIM SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ’

Fonmap ile yapılan iş birliği hakkında konuşan Fenercioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Yatırımcıların, Fenercioğlu Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’na dijital ortamda ulaşabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla Fonmap ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu sayede yatırımcılar, fonumuza mobil uygulama üzerinden daha hızlı erişebiliyor” dedi. Fenercioğlu, PGYF yapısının yatırımcılara projelere erken aşamada ortak olma imkânı sunarak, daha erişilebilir maliyetlerle yatırım yapma fırsatı sağladığını ifade etti.

FONMAP İLE ALTERNATİF YATIRIM FONLARINA DİJİTAL ERİŞİM

Fonmap, yatırımcıların girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonları (GYF) gibi alternatif yatırım araçlarına dijital ortamda erişimini kolaylaştırma misyonuyla geliştirildi. Mobil uygulama; fonlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşma, hesap açma ve takip süreçlerini kullanıcı dostu bir deneyimle sunarak, yatırım işlemlerini daha erişilebilir ve etkin hale getirmeyi hedefliyor. Fonmap, sunduğu dijital altyapı ile Türkiye'deki alternatif yatırım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ÜCRETSİZ VE HIZLI DİJİTAL SÜREÇ

Fonmap uygulaması üzerinden saklama hesabı açmak, çipli kimlik kartı ve NFC destekli mobil cihazlar aracılığıyla tamamen dijital olarak tamamlanabiliyor. Saklama hesabı açılışı ve MKK entegrasyonu da bu süreçte eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Bu dijitalleşme sayesinde, gelenekselde haftalar sürebilen işlemler 1-2 iş günü içinde sonuçlanabiliyor. Fonmap kullanıcıları, SPK tarafından onaylı GYF ve GSYF’lere dair tüm verilere erişim sağlayabiliyor; yeni ihraçlar, KAP bildirimleri ve bağımsız denetim raporları gibi kaynaklarla bilgilendiriliyor.

Fonmap, yatırımcıların fon performanslarını farklı göstergelerle (altın, BIST 100, döviz kuru gibi) karşılaştırmalı olarak izleyebileceği ekranlarla yatırım kararlarına destek sağlıyor. Ayrıca, yeni fon ihraçları, finans dünyasından haberler ve sektörel gelişmelerle güncel bilgi akışı sunuyor.