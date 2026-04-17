"Henkel 2025’te organik büyüme kaydetti"

Henkel’de grup genelinde satışlar 2025 mali yılında yaklaşık 20,5 milyar Euro olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş VFÖK marjı 50 baz puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi. Sabit kur ile imtiyazlı hisse senedi başına karlılık ise yüzde 4,7 oranında arttı.

Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Süregelen zorlu ekonomik koşullara rağmen, 2025'te Henkel’i başarıyla ileriye taşıdık. Önemli hedeflere ulaştık, hatta bu hedefleri aştık ve şirketimizin dönüşümünü sürdürdük. Satışlarımızda organik artış sağladık ve şirketimizin kârlılığını önemli ölçüde yükselttik. Ayrıca, son üç ay boyunca, iş birimlerimizi güçlendirmek ve büyüme potansiyellerini artırmak amacıyla, her iki iş biriminde toplam satış miktarı yaklaşık 1,2 milyar Euro'ya ulaşan satın almalar üzerinde anlaşmaya vardık.” şeklinde konuştu.

