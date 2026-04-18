Roborock, Türkiye’de yeni ürününü tanıttı

Robot süpürge, ıslak-kuru temizlik ve kablosuz süpürge kategorilerinde sunulan yeni nesil çözümler; yüksek emiş gücü, gelişmiş navigasyon sistemleri ve akıllı otomasyon özellikleriyle tek bir sistem altında birleşiyor.

Yeni ürün ailesinde Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow, Qrevo L Pro, F25 Ultra, F25 Ace Combo ile H60 serisi (H60 Hub Ultra ve H60) yer alıyor.

“Sadece Robot Üretmiyor, Yaşam Alanlarına Değer Katıyoruz”

Roborock Asya-Pasifik Bölgesi Ürün ve Pazarlama Başkanı Dan Cham, lansmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Roborock olarak yalnızca robot üretmiyoruz; kullanıcılarımızın hayatına dokunan, gerçek ihtiyaçlara çözüm sunan teknolojiler geliştiriyoruz. Değişen yaşam alanlarına uyum sağlayan, sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, tek bir cihazdan öte birbirini tamamlayan çözümlerle bir ekosistem kuruyoruz. Robot süpürge çözümlerinden ıslak-kuru derin temizliğe, kablosuz günlük kullanıma kadar uzanan bu yapı, kullanıcıya ihtiyacına göre şekillenen esnek bir deneyim sunuyor."

Cham ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Roborock olarak 170’ten fazla pazarda faaliyet gösteriyor, 2014 yılından bu yana 22 milyonu aşkın satışa ulaşmış ve dünya genelinde milyonlarca haneye ulaşan bir marka konumundayız. IDC verilerine göre son iki yıldır dünyanın en çok tercih edilen robot süpürge markası olarak bu büyümeyi sürdürüyoruz. Matter sertifikasına sahip robot süpürge geliştiren ilk şirketlerden biri olarak akıllı ev ekosistemleriyle entegrasyon tarafında da öncü bir rol üstleniyoruz. Global ölçekte büyüme vizyonumuz doğrultusunda farklı alanlarda güçlü iş birlikleriyle markamızı daha geniş bir etki alanına taşıyoruz. Real Madrid ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımın önemli bir yansıması.”

