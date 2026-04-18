Turizm sektörü Kaçkar'da buluştu

Açılış törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Vali Yardımcıları Berker Çırak ve Dilara Şenoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar ile çok sayıda protokol üyesi ve sektör temsilcisi katıldı.

17 Nisan tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı; Rize ve Artvin Valiliklerinin himayelerinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneği’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: “Anadolu’nun Zümrüt Köşesi Parlayacak”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, fuarda yaptığı konuşmanın başında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen elim olaylardan dolayı üzüntülerini belirterek, fuar konseptinde değişiklik yaptıklarını ifade etti. Vali Baydaş, “Spor turizmi alanında başlatılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, bölgenin potansiyeline uygun projeler geliştirdiklerini ifade etti. Kaçkar Dağları merkezli organizasyonlara dikkat çeken Baydaş, ultra trail yarışlarından kış sporlarına, motor sporlarından kültür etkinliklerine kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini ve bu etkinliklerin sürdürülebilir hale getirildiğini vurguladı. Rize ve Artvin’in ortak değerlerine işaret eden Baydaş, iki ilin turizmde birlikte hareket ettiğini belirterek, “Kaçkar Dağları, doğamız ve kültürümüz bizim en büyük gücümüz. Bu sinerjiyle bölgemiz güçlü bir turizm destinasyonu haline gelecek” dedi. Kaçkar Turizm Fuarı’nın ilk yılında dahi yoğun katılım sağlandığını dile getiren Baydaş, çok sayıda yerli ve yabancı acente ile sektör temsilcisinin bir araya geldiğini, yüzlerce iş görüşmesinin planlandığını belirtti. Baydaş, “Bu organizasyonların devamlılığıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük etkiler göreceğiz. Anadolu’nun zümrüt köşesi olarak nitelendirdiğimiz bölgemizden güçlü bir turizm hikayesi doğacak” ifadelerini kullandı.

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak: “Kaçkarlar Ortak Vizyonla Güçlenecek”

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, Rize ve Artvin Valiliklerinin himayesinde, ilgili kurumlar ve turizm paydaşlarının iş birliğiyle iki kadim şehrin doğası, kültürü ve misafirperverliğinin Kaçkar Turizm Fuarı’nda ortak bir vizyon etrafında buluşturulduğunu belirtti. Kaçkar Dağları’nın kendine özgü gastronomisi, mimarisi ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunduğunu vurgulayan Çırak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Rize ve Artvin’in iş birliği odaklı bir anlayışla hareket ettiğini dile getiren Çırak, “Kaçkarlar bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde atılacak her adım, bölgemizi daha güçlü bir turizm markası haline getirecektir” dedi. Fuarın, turizm paydaşları arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılmasına ve sürdürülebilir turizm anlayışının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Çırak, organizasyonun aynı zamanda turizmciler, yerel üreticiler ve girişimciler için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti. Kaçkar Turizm Fuarı’nın geleneksel hale geleceğine inandığını ifade eden Çırak, Artvin için hazırlanan 2026–2030 Turizm Master Planı’nın da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle tamamlandığını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu: “Kaçkarlar Güçlü Bir Turizm Markası Olacak”

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Kaçkar Turizm Fuarı’nın Doğu Karadeniz turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, organizasyonun bölgenin geleceğine yön verecek güçlü bir adım olduğunu ifade etti. Rize ve Artvin’in Kaçkar Dağları etrafında birleşen ortak değerlerle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Mertoğlu, bu potansiyelin uluslararası bir markaya dönüştürülmesi için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Rize-Artvin Havalimanı’nın bölgenin dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Mertoğlu, fuarın yeni iş birlikleri oluşturacağını, yatırımcıları bölgeye çekeceğini ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Mertoğlu, Kaçkarlar’ın yalnızca bir coğrafya değil, keşfedilen ve deneyimlenen güçlü bir turizm markası haline geleceğini ifade etti.

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz: “Kaçkar Turizm Fuarı Uzun Soluklu Çalışmaların Sonucudur”

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı’nın bölgenin kalkınmasına yönelik yaklaşık 20 yılı aşkın süredir sürdürülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti. Turizmin her zaman bölgenin ekonomik gelişimi için öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Öksüz, geçmişten bugüne emeği geçen tüm yöneticilere ve paydaşlara teşekkür etti. Rize-Artvin Havalimanı’nın bölge turizmine önemli bir ivme kazandırdığını ifade eden Öksüz, bu yatırımın sağlanmasında katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Fuarın hazırlanmasında destek veren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Turan Ergün ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e teşekkür eden Öksüz, organizasyonun güçlü bir iş birliğiyle hayata geçirildiğini dile getirdi. Öksüz, fuarın turizm paydaşlarını bir araya getirerek verimli görüşmelere ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı: “Türkiye Deneyim Odaklı Turizmde Gücünü Artırıyor”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı, turizm anlayışının dönüşümüne dikkat çekerek, günümüzde seyahatin yalnızca keşfetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda deneyimleme ve destinasyonlarla bağ kurma odaklı bir yapıya evrildiğini belirtti. Türkiye’yi kültürü, doğası, gastronomisi ve sunduğu deneyim çeşitliliğiyle bütüncül bir turizm ülkesi olarak konumlandırdıklarını ifade eden Balcı, ülkenin küresel ölçekte görünürlüğünü ve rekabet gücünü her geçen gün artırdığını vurguladı. Bu görünürlüğü desteklemek amacıyla çok katmanlı bir iletişim stratejisi yürüttüklerini belirten Balcı, uluslararası medya, dijital platformlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin hikayesini farklı pazarlarda anlattıklarını söyledi. TGA’nın bugün 200’ün üzerinde ülkede geniş bir iletişim ağına sahip olduğunu kaydeden Balcı, sosyal medya kanallarında 22,7 milyon takipçiye ulaşıldığını ve yürütülen kampanyalarla her ay yüz milyonlarca kişiye erişim sağlandığını dile getirdi. Havayolları, tur operatörleri ve dijital seyahat platformlarıyla kurulan iş birliklerinin Türkiye’nin turizm gücünü desteklediğini belirten Balcı, özellikle spor ve outdoor turizmini stratejik bir tanıtım aracı olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Karadeniz Bölgesi’nin bu stratejiyle uluslararası alanda daha fazla öne çıktığını söyleyen Balcı, bölgenin son yıllarda önemli platformlarda önerilen destinasyonlar arasında yer aldığını hatırlattı. Doğu Karadeniz ve Kaçkar Dağları’nın trekking, yayla turizmi, rafting, trail running ve dağ bisikleti gibi çok çeşitli deneyimleri bir arada sunduğunu belirten Balcı, spor ve outdoor turizminin nitelikli büyüme açısından önemli bir alan olduğunu vurguladı. Balcı, dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan spor ve outdoor turizminin, yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda yerel kültürleri ve toplulukları da kapsayan güçlü bir deneyim alanı sunduğunu sözlerine ekledi.

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı: “Turizmde Güç Birliğiyle Daha İleriye”

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı, bölgenin turizm alanında uzun yıllardır önemli adımlar attığını belirterek, yapılan çalışmaların her geçen yıl daha da güçlenerek ilerlediğini ifade etti. Geçmişte gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlar ve özellikle Orta Doğu pazarına yönelik etkinliklerin bölge turizmine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Avcı, bu süreçte turizmin bölge ekonomisine olan etkisinin de giderek arttığını söyledi. Yaklaşık beş ay önce yapılan değerlendirme toplantılarıyla mevcut çalışmaların daha ileriye taşınması adına önemli kararlar alındığını belirten Avcı, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin güçlü bir iş birliği içerisinde hareket ettiğini dile getirdi. Bugün düzenlenen organizasyonda yaklaşık 150’ye yakın seyahat acentesinin yer aldığını ve 16 farklı ülkeden katılım sağlandığını ifade eden Avcı, gerçekleştirilen görüşmelerin bölge turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Avcı, “Bu tür organizasyonlarla turizm faaliyetlerimizi daha planlı, daha etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreninin ardından Vali Baydaş ve beraberindeki heyet fuar alanındaki stantları ziyaret ederek katılımcılarla istişarelerde bulundu. Vali Baydaş ve ptokolol üyeleri spor turizmi kapsamında hazırlanan standı gezerek detaylı incelemelerde bulundu. Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı 18 Nisan Cumartesi günü paneller, B2B görüşmeleriyle sona erecek.

