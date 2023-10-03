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Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, 2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesine seçildi

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, şirket içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda çalışmalar yürüten ve öncülük eden uluslararası kadın liderlerin yer aldığı 2023 Heroes Rol Model Listesi'ne (Heroes Role Model List) seçildi.

03 Ekim 2023 | 10:53
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Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, 2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesine seçildi

İş dünyasında çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen İngiltere merkezli küresel bir ağ olan INvolve tarafından oluşturulan ve YouTube tarafından desteklenen 2023 Heroes Kadın Yöneticiler Rol Model Listesi’nde dünya çapındaki küresel şirketlerin üst düzey pozisyonlarında yer alan 100 kadın yöneticiye yer veriliyor. Bu yıl Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin,  2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesine seçildi.

Organizasyonun Nilhan Onal Gökçetekin’i tanıttığı yazıda Gökçetekin’in iş dünyasında çeşitliliği savunan, yenilikçi bir lider olduğu belirtilirken 25 yılı aşan kariyeri boyunca cinsiyet eşitliğini ve kadın girişimciliğini desteklediği hatırlatıldı ve Hepsiburada bünyesinde ve e-ticaret ekosistemi içinde kadınları güçlendirmeye yönelik öncü girişimlere liderlik ettiği aktarıldı. Tanıtım yazısında ayrıca Gökçetekin’in Hepsiburada bünyesinde çalışan kadınların kariyer gelişimlerini teşvik eden Hepsinspire platformunu kurduğu ve şirket bünyesinde kadın yönetici sayısını artırarak kurum içinde dengeli bir hiyerarşi oluşturmayı hedeflediği belirtilirken deprem bölgesindeki kadın girişimci ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına da dikkat çekildi.

Hepsiburada’nın Nasdaq’da işlem gören, kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen çok sınırlı sayıdaki şirketlerden biri olduğunu hatırlatan Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak her alanda kadınların güçlendirilmesini ve girişimciliklerinin desteklenmesini en temel ilke olarak kabul etmiş olan bir şirketiz. Kadın çalışan oranımız %50 civarında; kadın yöneticilerimizin oranını ise %40’a çıkardık ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz desteklerle bugüne dek 45.000 girişimci kadının e-ticaret kanalıyla dijital ekonominin bir parçası haline gelmesini sağladık. Deprem bölgesine yönelik yaptığımız çalışmalarla da kadın girişimcilerin yanında olacağımıza ve işlerini büyüteceğimize söz verdik. Tüm bu çalışmalarda kadın çalışanlarımız bizim en büyük destekçimiz. 

Bu listede yer almama vesile olan çalışmalar konusundaki desteklerinden ötürü Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a ve aynı çatı altında birlikte çalıştığım tüm kadın ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kadın gücüyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. 

Listede yer alan isimler arasında, S&P Global Ratings Başkanı Martina Cheung, BNY Mellon Investment Management Küresel Başkanı Hanneke Smits, JP Morgan Başkan Yardımcısı Efe Ukala, Mastercard Kıdemli Başkan Yardımcısı Stefany Bello da bulunuyor. Nilhan Onal Gökçetekin’in yanı sıra listede yer verilen iki Türk kadın yönetici ise Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi Serpil Timuray ve Boeing Türkiye CEO’su Ayşem Sargın oldu.

2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesinin tamamına şu linkten ulaşılabilir:
https://heroes.involverolemodels.org/poll/2023-top-100-women-executives/

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