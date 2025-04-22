L’Oréal'den STK'lara 200 Milyon Euro'luk destek

L’Oréal Türkiye de 22 Nisan Dünya Günü kapsamında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında projeleri olan tüm Türk STK’ların bu fonlara başvuruda bulunması için çağrı yaptı.

L’Oréal, çevresel sürdürülebilirlikten toplumsal eşitliğe uzanan geniş yelpazedeki fonlarıyla dünya genelindeki sosyal girişimleri ve STK’ları destekliyor. Bu fonlar, farklı toplumsal ihtiyaçlara odaklanarak kadınların güçlenmesinden iklim krizine, doğanın yenilenmesinden döngüsel ekonomiye kadar pek çok alanda somut çözümler sunuyor.

L’Oréal Kadınların Güçlendirilmesi Fonu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yoksulluk ve eğitime erişim gibi alanlarda kadınlara destek sağlıyor. Temel ihtiyaçlardan eğitim ve liderliğe kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan fon, bugüne kadar 2,5 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşarak 420 kuruluşa destek verdi. Yalnızca 2023 yılında, 23 milyon Euro’luk kaynakla 1,3 milyon kadına doğrudan katkı sağlandı.

L’Oréal İklim Krizi Fonu, sel, kasırga, sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi afetlerden etkilenen topluluklara yönelik çalışıyor. Hem afet öncesi hazırlık hem de acil müdahale süreçlerinde devreye giren fon, 2023–2024 döneminde 10 ülkede 620.000’den fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, afet öncesinde harekete geçmeyi sağlayan öngörülü finansman modelleriyle hazırlık kapasitesini güçlendiren çalışmalara destek veriyor.

L’Oréal Doğanın Rejenerasyonu Fonu, bugüne kadar 6 projeye, L’Oréal Döngüsel İnovasyon Fonu ise 8 şirkete yatırım yaparak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir teknoloji alanlarını destekliyor.

ORTAK SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETENLER İÇİN KAYNAK YARATILDI

22 Nisan Dünya Günü’nde fonlarını hatırlatarak STK’lara seslenen L’Oréal Türkiye, kadınların güçlendirilmesini ve çevrenin korunmasını amaçlayan projeleriyle Türkiye’deki STK’ları bu fonlardan faydalanmaya davet ediyor. Bugüne kadar L’Oréal Grup fonlarından Türkiye’den sadece 2 STK’nın yararlandığını anlatan L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda, “Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda dünyada atılması gereken çok fazla adım var. Bu yolun katedilmesi için L’Oréal Türkiye olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler gerekse iş birliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki konuyu da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. L’Oréal Grup da bu ortak sorumluluğumuz için projeler geliştiren STK ve sosyal girişimleri desteklemek adına önemli bir kaynak ayırmış durumda. L’Oréal Türkiye olarak bizim hedefimiz ise Türkiye’den olabildiğince fazla STK ve sosyal girişimin bu fonlardan faydalanarak, hayata geçirmek istedikleri projeler için kaynak yaratabilmelerine olanak sağlamak.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

L’Oréal Grup, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından; iklim değişikliği, ormanların korunması ve su güvenliği konularında, üst üste dokuzuncu kez prestijli “A Listesi”nde yer aldı. Grup, CDP’den art arda dokuz yıl boyunca üçlü ‘A’ notu almayı başaran tek şirket olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl 22 Nisan Dünya Günü’nde Türk start-up Kozalak Yangın ile de iş birliği yapan L’Oréal Türkiye, İstanbul Heybeliada’daki 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldı. Yılda 30 ton oksijen üretilmesine katkı sağlamayı ve 50 tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmeyi planlayan L’Oréal Türkiye, yaklaşık 10 bin ağaçtan oluşan orman alanını koruma altına aldı.