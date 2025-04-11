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Lüks moda devi, ünlü rakibini satın alıyor

İtalyan lüks moda devlerinden Prada, rakibi olan bir diğer önemli moda markası Versace'yi 1,25 milyar avroya satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

10 Nisan 2025 | 18:36
Lüks moda devi, ünlü rakibini satın alıyor

Prada'dan yapılan yazılı açıklamada, Versace'nin yüzde 100'ünü satın almak üzere Capri Holdings ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Prada'nın, Versace'yi devralma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Patrizio Bertelli, "Versace'yi Prada Grubu'na kabul etmekten ve yaratıcılığa, ürün bakımına ve güçlü bir kültürel mirasa sarsılmaz bir bağlılığı paylaştığımız bir marka için yeni bir sayfa açmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bertelli, amaçlarının Versace'nin mirasını sürdürmek olduğunu belirterek, "Yıllar içinde sürekli endüstriyel ve dağıtım yatırımlarıyla güçlenen sağlam bir platform sunacağız. Organizasyonumuz, Versace tarihinde yeni bir sayfa yazmaya hazır ve iyi bir konumda, Grubun değerlerinden yararlanarak ve güvenle ve titiz bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyor." dedi.

Prada Grup CEO'su Andrea Guerra da "Versace'nin satın alınması, Grubumuzun evrimsel yolunda daha ileri bir adımı temsil ediyor ve yeni, farklı ve tamamlayıcı bir boyut ekliyor. Versace'nin muazzam bir potansiyeli var. Yol çok uzun olacak ve uygulamada sabır ve disiplin gerektirecek. Bir markanın evrimi zaman ve sürekli özen gerektirir. Capri Holdings'e bu muhteşem markanın mirasını koruduğu ve daha da zenginleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Büyük belirsizlik dönemine rağmen uzun vadeli stratejik bir vizyona dayalı olarak geleceğe güvenle bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu satın alma haberinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
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Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
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