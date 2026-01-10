Misyon Bank’ta yeni dönem

Yönetim Kurulu’nun 25.12.2025 tarih ve 307 sayılı kararı ile Muhammet Mustafa Cerit’in Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Misyon Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Sayın Muhammet Cerit’in regülasyon, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki derin tecrübesiyle Misyon Bank’ın stratejik hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sayın Cerit’e yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Muhammet Mustafa Cerit Kimdir?

Muhammet Mustafa Cerit, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, 2006 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Cerit, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kariyerine 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nda uzman yardımcısı olarak başlayan Cerit; 2012 yılından itibaren daire başkanı, 2016 yılından itibaren ise başkan yardımcısı olarak görev aldı ve Kurumun görev alanına giren finansal kuruluşlara ilişkin süreçlerde çeşitli yöneticilik sorumlulukları üstlendi.

2022 yılından bu yana Misyon Yatırım Bankası’nda Bilgi Sistemleri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Cerit; saklama hizmetleri başta olmak üzere operasyonel ve teknolojik dönüşüm projelerine liderlik etti.

Aynı zamanda yatırım teknolojileri alanındaki Misyon Finansal Teknolojiler A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı.